Tonlarca para harcamaya son! Yüzdeki tüylerden kurtulmanın 3 basit yolu

İstenmeyen tüyler hem erkek hem de kadınların canını sıkabiliyor. Yüzdeki tüylerden kurtulmak için güzellik salonlarına ya da pahalı ürünlere ihtiyaç duymadan doğal ve etkili çözümlerle istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz. Evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz 3 basit yöntemle tüylerinizden arınarak pürüzsüz bir cilde kavuşabilirsiniz.

İSTENMEYEN TÜYLER İÇİN 3 ETKİLİ YÖNTEM

LİMON-TUZ

1 adet limonun suyunu sık bir kaseye al ve içine tuzu da ilave edip güzelce karıştır. Ardından tüyleri aldığın bölgelere uygula. En az 2-3 saat bu karışımı cildinde beklet. Bu uygulamayı da tüyler yeniden çıkmaya başlayana kadar yapabilir istenmeyen tüylerinin azalmaya başladığını görebilirsin. Karışım cildinin biraz kaşınmasına ve yanmasına neden olabilir ancak endişelenmeyin.

PORTAKAL-ZEYTİNYAĞI

Bir portakalı al ve beyaz kısımları çok gelmeyecek şekilde soyarak kabuklarını ayır. Ayırdığın bu kabukları mutfak robotu yardımıyla püre kıvamına getir ve içine zeytinyağını ilave edip bir süre daha karıştır. Karışım, krema gibi bir kıvama geldiğinde hazır demektir. Tüylerden arındırdığın bölgeye karışımı sür ve bu şekilde yaklaşık 45 dakika-1 saat arası beklet ve hemen ardından ılık suyla güzelce durula. Bu uygulamayı haftada 2 kez uygulayarak zaman içinde istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

YULAF EZMESİ-LİMON

Yarım çorba kaşığı yulaf ezmesi bir kaba alınarak ezilmeli ve ardından üzerine 8 damla limon suyu ilave edilmelidir. Ardından bu karışım, yüzde istenmeyen tüylerin bulunduğu alanlara sürülerek yaklaşık 20-25 dakika bekletilmelidir. Sonrasında ise ovarak yüzden temizlenen bu karışımın tüylere karşı etkili bir yol olduğu söylenir.