TOPLU TAŞIMA YARIN ÜCRETSİZ Mİ? 30 Ağustos Zafer Bayramı otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz olarak hizmet verip vermeyeceği konusunda bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs, metro, Marmaray, vapur vetramvay gibi toplu taşıma araçlarına ilişkin detaylar...

30 AĞUSTOS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS'TA OTOBÜS, METRO, METROBÜS VE MARMARAY BEDEVA MI?

İstanbul'da İETT, metro, metrobüs, tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacağı aktarıldı.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.



