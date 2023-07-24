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  4. Toplu taşımaya bela oldular! Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktı... İğrenç iddialar sonrası Marmaray ve metroda böyle darbedildiler

Toplu taşımaya bela oldular! Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktı... İğrenç iddialar sonrası Marmaray ve metroda böyle darbedildiler

24.07.2023 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Biri metroda 13 yaşındaki kızın videosunu çekti, diğeri ise Marmaray'da kadınları görüntüledi. Telefonunda 13 yaşındaki kızın videosu bulunan adam yumruk yiyip yakalandı, sonra kaçtı. Marmaray'da karşısında oturan kadınları görüntülediği belirtilen kişi de birçok yolcu tarafından darbedildi. İstanbul'da toplu taşıma araçlarında meydana geldiği öne sürülen bu olayların ardından yaşanan arbedeler kameralara yansıdı.

Marmaray ve metroda biri küçük çocuğu diğeri ise karşısında oturan kadınları görüntülediği öne sürülen iki kişiyi araçlardaki yolcular dövdü. Arbedeler görüntülenirken yakalanan adamın yolcuların elinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

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TELEFONUNDAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VİDEOSU ÇIKTI

İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu.

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Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbedede adama yumruk atıldığı görüldü.

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Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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BİR SKANDAL DA MARMARAY'DA

Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı.

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İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürülen bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

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Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.

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(DHA)

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