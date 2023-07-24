Toplu taşımaya bela oldular! Telefonundan 13 yaşındaki çocuğun videosu çıktı... İğrenç iddialar sonrası Marmaray ve metroda böyle darbedildiler

Marmaray ve metroda biri küçük çocuğu diğeri ise karşısında oturan kadınları görüntülediği öne sürülen iki kişiyi araçlardaki yolcular dövdü. Arbedeler görüntülenirken yakalanan adamın yolcuların elinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

TELEFONUNDAN 13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN VİDEOSU ÇIKTI

İddiaya göre Bostancı Metro istasyonunda bir yolcu, 13 yaşındaki kızın videosunu çektiği gerekçesiyle çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı. Metrodakiler adamın telefonunu alarak kontrol ettiklerinde kıza ait videolar buldu.

Metronun kapıları açıldıktan sonra yaşanan arbedede adama yumruk atıldığı görüldü.

Daha sonra şüpheliyi polise teslim etmek için yakaladılar ancak ellerinden kaçmayı başardı. Adamın kaçtığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BİR SKANDAL DA MARMARAY'DA

Diğer olay ise dün saat 20.30 sıralarında Marmaray'ın Zeytinburnu istasyonunda yaşandı.

İddiaya göre, karşısında oturan kadınların fotoğraflarını ve videolarını çektiği öne sürülen bir kişiye yolcular saldırmaya başladı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, Marmaray'da bulunan birçok yolcunun, kadınların videosunu çektiği iddia edilen kişiye saldırdığı görülüyor.

(DHA)

