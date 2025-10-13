Toplumda dört kişiden birinde görülüyor: Magnezyum eksikliği ciddi hayati sorunlara yol açıyor!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Çağdaş Erdoğan, magnezyum kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu.

Magnezyumun, vücudun en temel minerallerinden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Erdoğan, “Kasların kasılması, sinir iletimi, enerji üretimi, kalp ritminin dengede tutulması ve kemik sağlığının korunması gibi birçok yaşamsal süreçte görev alır. Yaklaşık 300’den fazla biyokimyasal reaksiyonun düzenlenmesinde rol oynar. Bu nedenle hem hücre düzeyinde enerji üretimi hem de sinir ve kas sistemlerinin düzgün çalışması için magnezyum olmazsa olmazdır” dedi.

GÜNLÜK MAGNEZYUM İHTİYACI

Günlük magnezyum ihtiyacının ne kadar olması gerektiğine değinen Doç. Dr. Erdoğan, “Yetişkin erkeklerde günlük magnezyum gereksinimi ortalama 400 mg, kadınlarda ise 300 mg civarındadır. Bu ihtiyaç gebelik, emzirme, yoğun egzersiz, stres veya diyabet gibi durumlarda artabilir. Dolayısıyla magnezyum gereksinimi sabit değildir; yaş, cinsiyet, beslenme ve sağlık durumu gibi faktörlere göre değişiklik gösterir” dedi.

"TOPLUMUN YAKLAŞIK DÖRTTE BİRİNDE OLABİLİR"

Magnezyum eksikliğinin sanılandan daha yaygın olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan, “Yapılan çalışmalara göre toplumun yaklaşık dörtte biri, günlük ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Bunun en önemli nedeni, modern beslenme alışkanlıklarının işlenmiş gıdalara ve rafine karbonhidratlara dayanmasıdır. Yani doğal gıdalardan uzaklaştıkça magnezyum alımımız da azalıyor” dedi.

"RİTİM BOZUKLUĞUNA SEBEP OLABİLİR"

Doç. Dr. Erdoğan, magnezyum eksikliğinde görülen belirtileri şöyle paylaştı:“En sık karşılaştığımız belirtiler kas krampları, halsizlik, uykuya dalmakta zorlanma, huzursuzluk, baş ağrısı ve zaman zaman çarpıntıdır. Eksiklik ilerlediğinde ritim bozuklukları, kas seğirmeleri ve konsantrasyon güçlüğü görülebilir. Ayrıca, iştahsızlık, bulantı, kabızlık veya karın rahatsızlığı gibi gastrointestinal belirtiler de eşlik edebilir. Bu bulgular genellikle özgül değildir; bu yüzden magnezyum düzeyi ancak laboratuvar testleriyle kesinleştirilebilir.”

"UZUN VADEDE KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR"

Magnezyum eksikliğinin, çocuklarda ve yetişkinlerde ne gibi sorunlara yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Erdoğan, “Çocuklarda büyüme geriliği, dikkat dağınıklığı ve huzursuzluk görülebilir. Erişkinlerde ise kas zayıflığı, tansiyon dalgalanmaları, ritim bozuklukları ve anksiyete ön plana çıkar. Uzun vadede magnezyum eksikliği, kalp-damar hastalıkları ve kemik erimesi riskini artırabilir. Yetersiz beslenme, aşırı alkol kullanımı, uzun süren ishal, bazı ilaçlar (özellikle idrar söktürücüler ve mide ilaçları), diyabet ve kronik stres magnezyum kaybına neden olabilir. Stresin magnezyum seviyesini düşürdüğünü gösteren çok sayıda çalışma vardır; bu nedenle stres yönetimi de en az beslenme kadar önemlidir. Hamileler, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, diyabet veya hipertansiyon tedavisi görenler, yoğun tempoda çalışanlar ve düzenli alkol kullananlar risk altındadır. Sporcular da ter yoluyla fazla magnezyum kaybettikleri için dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.

"ÇARPINTI GÖRÜLEBİLİR"

Magnezyumun kalp sağlığına etkilerinden bahseden Doç. Dr. Erdoğan, “Magnezyum kalp kasının elektriksel dengesini korur. Eksikliğinde ritim bozuklukları, çarpıntı veya kaslarda istemsiz kasılmalar görülebilir. Ayrıca, sinir sisteminde dengeleyici rolü vardır; magnezyum azaldığında sinir hücreleri daha kolay uyarılır, bu da huzursuzluk ve gerginlik hissine yol açabilir. Magnezyum sinir sisteminde sakinleştirici etki gösteren GABA adlı nörotransmiteri destekler. Eksikliğinde stres yanıtı artar, uykuya dalmak zorlaşabilir ve gün içinde yorgunluk ya da kaygı hissi belirginleşebilir. Bu yüzden yeterli magnezyum düzeyi hem uyku kalitesi hem de ruhsal denge için önemlidir” açıklamasında bulundu.

"KEMİK SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Magnezyumun, kalsiyumun kemik dokusuna doğru şekilde yerleşmesini sağladığını ve D vitamininin aktif formuna dönüşümünde rol oynadığını söyleyen Doç. Dr. Erdoğan, “Eksikliğinde kemik yoğunluğu azalabilir ve uzun vadede osteoporoz riski artar. Kısacası güçlü kemikler için sadece kalsiyum değil, magnezyum da gereklidir” dedi.

"MAGNEZYUMDAN ZENGİN BESİNLER"

Doç. Dr. Erdoğan, magnezyum açısından zengin besinleri şöyle anlatı:“En iyi kaynaklar yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler (özellikle badem ve fındık), tam tahıllar, baklagiller, avokado ve kakaodur. Ayrıca, magnezyumdan zengin doğal maden suları da iyi bir destek olabilir. İşlenmiş gıdalar ise magnezyumun büyük kısmını kaybettiği için doğal beslenme her zaman daha avantajlıdır. Her gün sebze, kuruyemiş ve tam tahılları düzenli tüketmek gerekir. Aşırı kafein, şekerli içecek ve alkol alımı magnezyum kaybını artırır. Liften zengin, bitkisel ağırlıklı bir beslenme planı hem magnezyumun hem de diğer mikro besinlerin emilimini destekler.”

"TAKVİYE ALINMASI GEREKEN DURUMLAR"

Magnezyum takviyelerinin hangi durumlarda alınması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Erdoğan, “Beslenmeyle yeterli miktarda alınamayan, kronik hastalığı olan veya ilaç kullanımı nedeniyle magnezyum kaybı artan bireylerde takviye gerekebilir. Ancak bu takviyeler mutlaka hekim önerisiyle kullanılmalıdır. Çünkü yüksek doz magnezyum özellikle böbrek hastalarında ciddi yan etkilere yol açabilir” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır