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  4. Toprağı kazdıkça altın ve para çıktı! Dolar, euro, altın bilezik ve yüzükler... Adım adım böyle aydınlatıldı

Toprağı kazdıkça altın ve para çıktı! Dolar, euro, altın bilezik ve yüzükler... Adım adım böyle aydınlatıldı

03.11.2023 12:00 | Son Güncelleme:
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde evden hırsızlık yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çaldıkları ziynet eşyası ve paraları, evlerinin avlusuna gömdükleri belirlendi. Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı aramada, toprağa gömülü halde çok sayıda altın, ziynet eşyası ve döviz bulundu.

Toprağı kazdıkça altın ve para çıktı! Dolar, euro, altın bilezik ve yüzükler... Adım adım böyle aydınlatıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 8 Mart Mahallesi’nde bir evde yaşanan hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası ve alan araştırmasıyla belirlenen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

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TOPRAĞA GÖMMÜŞLER

Polis ekiplerinin, evin avlusunda dedektör ve ekipmanlarla yaptığı aramada, toprağa gömülü 4 bin 734 dolar, 260 euro, 58 farklı ülkeye ait banknot, 13 Cumhuriyet altını, 7 altın bilezik, 1 altın zincir, 3 altın yüzük, 7 çeşitli tespih, kişisel malzemeler, 2 pasaport ve farklı isimler adına düzenlenmiş kurum ve banka kartları ele geçirilip muhafaza altına alındı.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili ev sahibi ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mardin hırsızlık

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