HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer? Topuk dikeni belirtileri ve tedavisi

Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer? Topuk dikeni belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
25.03.2024 13:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topuk dikeni ayak tabanında bulunan bağ dokusunun aşırı stres veya travma sonucu inflamasyona ve hasara uğramasıyla ortaya çıkan yaygın bir ayak sorunudur. Adını, topuğun altında bir diken hissi veren kemik çıkıntısından alır. Ancak bu ağrılı durumla mücadele etmek mümkündür ve doğru yaklaşım adım adım iyileşmeye giden yolda önemli bir adımdır.

Topuk dikeni neden olur, nasıl geçer? Topuk dikeni belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Topuk dikeni nedir?
  • Topuk dikeni belirtileri nelerdir?
  • Topuk dikeni ağrısı nerelere vurur?
  • Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Topuk dikeni, sadece ağrı ve rahatsızlıkla sınırlı değildir; günlük yaşamı etkileyebilir ve hareket özgürlüğünü kısıtlayabilir. Ancak, doğru tedavi ve yönetim stratejileriyle bu durumun üstesinden gelinebilir. Birinci adım doğru tanı ve değerlendirmedir. Topuk dikeni teşhisi, genellikle tipik semptomların (örneğin topuk altında keskin bir ağrı hissi) ve fizik muayenenin yanı sıra, gerektiğinde röntgen veya diğer görüntüleme teknikleri kullanılarak konur. Doğru tanı, etkili tedavi ve yönetim için temel öneme sahiptir.

Topuk dikeni nedir?

Topuk dikeni, tıp literatüründe plantar fasiit olarak da bilinen, topuk tabanında bulunan bağ dokusunda inflamasyon veya tahribat sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum, topuk kemiğinin altında bir kemik çıkıntısı hissi yaratabilen ve ağrıya neden olan bir diken şeklinde hissedilir. Topuk dikeni neden olur sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Topuk dikeni, tıp literatüründe plantar fasiit olarak da bilinen topuk tabanında bulunan bağ dokusunda inflamasyon veya tahribat sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum topuk kemiğinin altında bir kemik çıkıntısı hissi yaratabilen ve ağrıya neden olan bir diken şeklinde hissedilir. Topuk dikenini etkileyen risk faktörleri:

  • Yüksek ayak kemeri ya da düz ayak yapısı gibi durumlar
  • Ayak tabanındaki normal dengenin bozulması
  • Aşırı fiziksel aktivite
  • Yaş ve obezite

Topuk dikeni belirtileri nelerdir?

Topuk dikeni, genellikle topukta sabahları ilk adımlarda veya uzun süre ayakta kaldıktan sonra daha belirgin olan ağrıyla kendini gösterir. Bu ağrı, gün içinde hareket ettikçe azalabilir ancak aktivite arttıkça yeniden ortaya çıkabilir. Topuk dikeni belirtileri şöyledir:

  • Topuğun altında, topuk kemiğinin yakınında ağrı
  • Genellikle sabahları ilk adımlarda veya dinlenme sonrasında ayakta kalktıktan sonra ağrı olması
  • Uzun süre ayakta kaldıktan sonra, oturduktan sonra veya bir süre hareketsiz kaldıktan sonra yeniden ayakta kalktıklarında ağrıda artış
  • Topuklara basıldığında ya da üzerine basınç uygulandığında hassasiyet veya ağrı hissedilmesi

Topuk dikeni ağrısı nerelere vurur?

Topuk dikeni ağrısı genellikle topukta ve ayağın alt kısmında hissedilir. Topuk dikeni ağrısı en çok topukta hissedilir. Ağrı, topuğun alt kısmında veya arkasında bir bıçak saplanması veya cam kırıkları üzerinde yürüme hissi gibi tarif edilebilir. Ağrı topuktan ayağın alt kısmına yayılabilir. Ağrı, ayağın kemerinde veya ön kısmında da hissedilebilir. Bazen ağrı ayak bileğine kadar yayılabilir.

Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Topuk dikeni plantar fasya adı verilen ayağın alt kısmındaki bağ dokusunun iltihaplanması sonucu oluşan bir durumdur. Bu iltihaplanma topukta ve ayağın alt kısmında ağrıya neden olur. Topuk dikeni tedavisi için bazı farklı yöntemler uygulanabilir. Topuk dikeni nasıl geçer sorusuna şu önerileri sunabiliriz:

  • Ağrıyı hafifletmek için ayağınızı dinlendirmeniz önemlidir.
  • Buz uygulaması, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Ağrı kesici ilaçlar ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
  • Rahat ve destekleyici ayakkabılar giymek önemlidir.
  • Ortopedik tabanlıklar plantar fasya üzerindeki basıncı azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Fizik tedavi plantar fasya germe egzersizleri ve diğer tedavileri içerebilir.
  • Kortikosteroid enjeksiyonları, iltihabı ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Diğer tedaviler işe yaramazsa ameliyat düşünülebilir.

Topuk dikeninin geçmesi için genellikle birkaç hafta veya ay gerekir. Tedavinin başarısı hastanın bireysel semptomlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olacaktır. Topuk dikeninin tekrarlama riskini azaltmak için sağlıklı bir kiloda olmaya, egzersiz yapmaya özen göstermek gerekir. Ayaklarınızı dinlendirmek, rahat ve destekleyici ayakkabılar kullanmak önemlidir.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van'da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahale etti!Van'da Abdullah Zeydan kararını protesto eden vatandaşlara polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'Cumhurbaşkanı Erdoğan net mesajlar verdi: 'Ya hatalarımızı görerek kendimizi toplarız ya da...'
İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'
Anahtar Kelimeler:
topuk dikeni topuk dikeni tedavisi topuk dikenine ne iyi gelir
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

Fenerbahçe Kongre Üyeleri'nden Ali Koç'a 4 konuda tam yetki!

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

Icardi attı, G.Saray kazandı! Okan Buruk'tan yeni rekor

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: 'Oylar yeniden sayılacak'

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.