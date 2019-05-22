Torba teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

İstanbul Galata Üniversitesi kurulmasına ilişkin madde üzerinde söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu söyledi. Keşir, son 17 yılda 130 üniversite açıldığını, bunun daha öncekilerin iki katı olduğunu, hakkın teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bu maddenin TBMM Milli Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gerektiğini belirterek, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulmasına ilişin teklifin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildiğini, üniversite rektörlüğüne ise Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun atandığını anımsattı.

Hatipoğlu'nun televizyonda program yaptığını, programda 13 yaşındaki Ermeni bir çocuğun, kelimeişehadet getirtilerek Müslüman yapıldığını hatırlatan Paylan, "Bu şekilde üniversite kurarsak sonuçları da böyle oluyor." dedi.