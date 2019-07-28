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Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur’un belediye şirketi TORBEL AŞ.’ye genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili "Yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım. Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil" dedi.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'un belediye şirketi TORBEL AŞ.’ye genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uygur açıklamasında şunları ifade etti:

"Belediyenin ana borçları 100 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20’nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük.

'GÜVENEBİLECEĞİM KİMSE YOKTU'

Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım.
Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor.

'GEÇİCİ GÖREVLENDİRME'

Ben oğluma iş kuramayacak ya da onu işsiz bırakacak biri değilim. Buradaki iş tamamen 5-6 aylık, gerekirse 1 yıllık geçici görevlendirme niyetindedir. Şirket düze çıktıktan sonra tekrar kendi yaşamına dönecektir. Atama kararı tamamen güven ve çalışma esaslıdır. Beni eleştirenlere buradan şunu söylüyorum; gelsinler tüm şirket bilgi rapor ve bilançolarını görsünler. Hepsini gerekirse kamuoyu ile paylaşırım. 5 kişinin çalıştığı ve yüzlerce kişinin geldiği bir kafeteryanın 3 aylık bilançosunun 100 TL gösterildiğini belgeleriyle kanıtlarım."

Kaynak: İHA


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