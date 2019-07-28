Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'un belediye şirketi TORBEL AŞ.’ye genel müdür yardımcısı olarak atanmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uygur açıklamasında şunları ifade etti:

"Belediyenin ana borçları 100 milyonu aşıyordu. TORBEL sıradan bir şirket değil. Memurlar hariç tüm belediye personeli burada çalışıyor. 20’nin üzerinde kafeterya, iş makineleri, araç-gereç ve birçok faaliyeti bünyesinde bulunduruyor. Yani tüm sistem TORBEL üzerinden yürüyor. Geldiğimizde buranın bilerek ve isteyerek batırılmış olduğunu gördük.

'GÜVENEBİLECEĞİM KİMSE YOKTU'



Ne yazık ki iki dönem belediye başkanlığı yapmış olmama rağmen yeni dönemde bir dönem aradan sonra enkaz devraldım.

Güvenebileceğim kimse yoktu. Benim oğlum işletme fakültesi son sınıf öğrencisi. Burada verdiğimiz görev onun maaş ya da makam alması için değil. Başka genel müdür yardımcısı da var. Özel aracımı ve yakıtımı kullanıyor. Belediye şirketinden araç ya da yakıt almıyor. Günde 15 saat çalışıyor. Benim sağlıklı veriye sağlam bilgilere ve raporlara ihtiyacım var. Bunu da şimdilik oğlum yapıyor.