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Torosların derin dondurucusu: Akseki obrukları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:40 | Son Güncelleme

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan vatandaşlar, Toros Dağları'nın zirvesindeki 50 metrelik obrukları doğal derin dondurucu olarak kullanıyor - Yiyeceklerini obruklarda saklayan Mevlüt Arıcı: "Torosların en kaliteli doğal buzdolabıdır. İçerisi klima çalışır gibi serin"

Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayanlar yiyeceklerini Toros Dağları'nın zirvesindeki 50 metrelik doğal obruklarda saklıyor.

Çimi Yaylası'nda vatandaşlar karla dolu obrukları buzdolabı gibi kullanıyor. Denizden bin 900 metre yüksekliğindeki Kuyu mevkisinde bulunan obrukta kış boyunca biriken kar, yaz aylarında da erimiyor. Yazın yaylaya çıkanlar yiyeceklerini buzdolabı yerine obrukta tutuyor.

Yiyeceklerini obruklarda saklayan 61 yaşındaki Mevlüt Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaylaya çıkanların obruğu yaz aylarında soğuk hava deposu gibi kullandığını söyledi.

Obruğun derinliğinin 50 metre olduğunu belirten Arıcı, obrukta eski karla yeni karın karıştığını, doğal buzdolabı olduğunu vurguladı.

Hazırlanan peynirlerin obrukta 3 ay kaldığını aktaran Arıcı, "Burada doğal serinlikte bekleyen peynirin lezzeti faklı olur." dedi.

Kar obruğunun bulunduğu yerin 2 bin rakımda bulunduğunu anlatan Arıcı, obrukta yoğurt, yağ ve yiyecek de sakladıklarını ifade ederek, "Torosların en kaliteli doğal buzdolabıdır. İçerisi klima çalışır gibi serin." diye konuştu.

Arıcı, sıcaklığın sıfır ile 5 derece arasında değiştiğini bildirdi.

Munise Arıcı da her yıl Çimi Yaylası'nda çobanlardan peynir alarak obruklarda sakladıklarını, herkesin yiyeceklerini obrukta muhafaza ettiğini kaydetti.

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Akseki buzdolabı Çimi süt ürünleri toroslar

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