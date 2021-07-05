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'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru

05.07.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın ifadesinin alınmasına bu gece başlanacağı ve 60 sayfa soru hazırlandığı öğrenildi. Aydın'ın yanında 300 sayfa evrak getirdiği kaydedildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'a 60 sayfa soru

Çiftlik Bank vurgunu sonrası ortadan kaybolan Mehmet Aydın, Türk Konsolosluğu'na teslim olduğu Brezilya'dan cumartesi günü akşam saat 22.05'te Türkiye'ye getirildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi

Uçakta kendisini getiren İnterpol polisi tarafından İstanbul polisine teslim edilip kelepçelenen Mehmet Aydın daha sonra sorgusunun yapılacağı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GETİRDİĞİ EVRAKLAR KARŞILAŞTIRILDI

İki gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan Mehmet Aydın'ın sorgusuna bu gece başlanacağı öğrenildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı inceleyip müfettiş raporları ile karşılaştırdığı kaydedildi.

60 SAYFA SORU

Evrakların karşılaştırılmasının tamamlandığı ve yaklaşık 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı ifade edildi. (DHA)

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın
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