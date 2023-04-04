HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a ve ağabeyine 'bank' cezası! Savunması yine pes dedirtti

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a ve ağabeyine 'bank' cezası! Savunması yine pes dedirtti

04.04.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'a, Çiftlik Bank uygulamasında, gerekli izinleri almadan 'Bank' ismini kullandıkları iddiasıyla açılan davada, 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Fatih Aydın'ın, ceza almamak için 'bank ibaresini parklardaki oturak için söylediğini' ifade etmesi dikkat çekti.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'a ve ağabeyine 'bank' cezası! Savunması yine pes dedirtti

Çiftlik Bank davasıyla gündeme gelen ve 4 bin 559 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, 'Bank' ismini gerekli izinleri almadan kullandıkları gerekçesiyle açılan davada yargılanmalarına devam edildi. Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmadı. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların ortağı oldukları Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Limited Şirketi ile Fame Game Software Limited Şirketi'nin ortakları olduklarını kaydetti.

a1

PARKLARDAKİ BANKI KASTETMİŞ

Mütalaada bahse konu şirketin, 'Bank' kelimesini istisnasız bir şekilde, tüm reklamlarında, web sayfaları ve sosyal paylaşım sitelerinde kullandıkları, reklamların içeriğinde bahse konu sisteme belki bir miktar para yatırılarak takip edilirse daha çok para ile çıkış yapabileceklerinin ifade edildiği, doğrudan olmasa bile bu anlama gelecek şekilde ifadelerin bulunduğu, faaliyetler kapsamında oldukça kısa sayılabilecek 19 Ekim 2016-06 Aralık 2017 tarihleri arasında 'Çiftlik Bank' isimli organizasyon ve faaliyetleri adı altında para topladıkları, paranın önemli bir kısmını transfer ettikleri, ayrıca Fatih Aydın'ın bank ibaresini parklardaki oturak için söylediğini kast ettiği ve bunun hayatın olağan akışına uygun olmadığı, banka gibi faaliyet gösterdiği, kurumsal bir firma izlenimi vermek için kullanıldığı belirtildi.

a2

3'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Mütalaada, 'Çiftlik Bank' kelimesinin eksiksiz bir biçimde ve mütemadiyen kullanıldığı, bahse konu faaliyetlerin 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 3. maddesinde belirtilen anlamda, mevduat kabul etme türünde bir faaliyet gösterdikleri yönünde para yatıranlarda algı oluşturduğu kaydedildi. Mütalaada, her iki sanık hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mahkeme, sanık tarafının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı!Aksaray'da İETT otobüsü tramvaya çarptı!
6 il daha afet bölgesi ilan edildi!6 il daha afet bölgesi ilan edildi!
Rusya'yı kana bulamıştı! 'Melek yüzlü şeytan' yakalandıRusya'yı kana bulamıştı! 'Melek yüzlü şeytan' yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aydın tosuncuk

En Çok Okunan Haberler

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri gündem olunca paylaştı! "Ya seçimi Kılıçdaroğlu..."

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Kayınbiraderini öldürüp başında böyle bekledi! 'Beni kirletti, şantaj yaptı!' Tiktok'ta...

Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası!

Ekrem İmamoğlu'ndan Trabzon'da dikkat çeken 'AFAD' iddiası!

Sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı!

Sürecin ortasında radikal karar: Yasaklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine nefret dolu sözler söylemişti! Gözaltına alınan kadınla ilgili karar

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Camper, Under Armour, Puma... Spor ayakkabılarda 1000 TL üzeri indirim

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

O görüntüler çok kızdırdı! "RTÜK buna nasıl müsaade ediyor?"

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.