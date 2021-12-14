Toyota açıkladı! 2030'a kadar 30 elektrikli araç gelecek

Otomobil dünyasında artık elektrikli araç çağının adı geçiyor. Pek çok otomobil üreticisi, elektrikli araç atağı kapsamında yeni modeller tanıtıyor. Japon otomobil üreticisi Toyota ise yeni bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı.

TOYOTA 16 ELEKTRİKLİ MODELİ GÖSTERDİ

Açıklamaya göre, Toyota Başkanı Akio Toyoda'nın düzenlediği basın toplantısında, tamamen yeni bZ4X dahil olmak üzere gelecek dönem araçları temsil eden ve pazara sunulmaya hazırlanan 16 tam elektrikli model gösterildi.

Başkan Akio Toyoda, aynı zamanda 2030'da global olarak yıllık 3,5 milyon adetlik bataryalı elektrikli araç satışı gerçekleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

YENİ BZ SERİSİ MODELLER GELECEK

Toyota, bataryalı elektrikli araçların yanı sıra yakıt hücreli hidrojen motorlu araçları ve hidrojenli içten yanmalı motor gibi alternatif çözümleri de geliştirmeye devam ettiğini aktarırken, toplantıda sergilenen araçlar, bZ (beyond Zero) ürün gamı hakkında ipuçları da vermiş durumda.

Toyota'nın aktardığı kadarıyla bZ4X ile başlayan ürün gamı, global olarak giderek genişleyecek. bZ4X’e katılacak yeni bZ serisi modelleri bZ’nin kompakt crossover modeli, bZ kompakt SUV, bZ Sedan ve bZ büyük SUV gibi seçeneklerden oluşacak ve bZ ürün yelpazesini her alanda genişletecek.

TOYOTA'NIN 2035 HEDEFİ

Toyota, aynı zamanda tam elektrikli ürün gamını life style ürünleriyle de genişletecek. Bunlar içerisinde elektrikli spor otomobiller, arazi araçları, pick-up modeller ve ticari araçlar yer alacak. Tüm bu strateji kapsamında Toyota, Batı Avrupa'da 2035'e kadar yeni araç satışlarında karbondioksit emisyonunu yüzde 100 düşürmeyi planlıyor.

(AA)

