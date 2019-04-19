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Toyota Proace City sahnede

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Proace City’nin Avrupa’daki satışı ise 2020’nin başında başlayacak

İSTANBUL (AA) - Toyota Proace City, İngiltere’de gerçekleştirilecek 2019 Ticari Araçlar Fuarı’nda dünya lansmanı ile ilk kez gösterilecek.

Toyota açıklamasına göre, Proace City, Toyota'nın hafif ticari araç ürün gamının çeşitliliğini artıracak ve sunduğu geniş yaşam alanı, çekiciliği ile kompakt hafif ticari sınıfının en iddialı modellerinden biri olacak. Proace ve Hilux ile birlikte Toyota’nın hafif ticari pazarındaki gücünü artıracak olan Proace City’nin Avrupa’daki satışı ise 2020’nin başında başlayacak.

Proace City, farklı yükleme ve koltuk konfigürasyonlarıyla birlikte farklı motor seçenekleriyle de her türlü iş ihtiyacını karşılayabiliyor. Proace City 4,4 metre ve 4,7 metre olmak üzere iki farklı uzunlukta sunuluyor. Yolcu taşıyabilen versiyonlar 5 veya 7 koltuklu olarak tercih edilebiliyor. Proace City’nin üstün yükleme kapasitesi ise kısa modelde 3,3 metreküp ve uzun versiyonda Akıllı Kargo opsiyonuyla 4,3 metreküp olarak öne çıkıyor.

Proace City’nin motor seçenekleri arasında 75-130 HP güçlere sahip benzinli ve dizel motorlar yer alırken, 5-6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri sunuluyor.

-Kompakt, pratik, konforlu ve çok yönlü tasarım

Proace City camlı van versiyonu, hafif ticari araçta daha konforlu bir sürüş sunuyor. Kısa ve uzun versiyonda üçüncü sıra koltuk da tercih edilebiliyor. Kaydırma özelliği sayesinde yetişkinler de burada rahatlıkla seyahat edebiliyor. Üç ayrı ikinci sıra koltuk tercih edildiğinde, her bir koltukta Isofix çocuk koltuğu bağlantıları bulunuyor ve bu da kompakt hafif ticari sınıfında sunulan eşsiz özelliklerden biri olarak öne çıkıyor. Çok yönlü tasarımı sayesinde ön yolcu koltukları dahil tüm koltuklar katlanarak maksimum taşıma kapasitesi sağlanıyor.

Proace City panel van versiyonu ise çok yönlü kullanımı, performansı ve verimliliğiyle geniş bir müşteri kitlesine hitap edecek. Bununla birlikte Akıllı Kargo opsiyonu sayesinde, yolcu koltuğunun katlanması ve altındaki kapağın açılmasıyla ekstra taşıma alanı sağlıyor. Ortadaki yolcu koltuğu ise döndürülerek kullanışlı bir masaya dönüştürülebiliyor.

Bununla birlikte Proace City, sekiz inçlik dokunmatik ekranında, MirrorLink, Apple CarPlay ve Android Auto gibi özelliklerle cep telefonuyla eşleşme imkanı sunuyor. Navigasyon ve online özelliklere buradan erişilirken, sesli komut gibi özellikler de kullanılabiliyor. Proace City aynı zamanda cama yansıtmalı gösterge ekranında, sürücüye hız limitleri, navigasyon gibi önemli detayları gösteriyor.

Toyota Proace City’de güvenlikten de ödün verilmedi. Proace City’nin hem camlı van hem de panel van versiyonlarında bir dizi artırılmış güvenlik özellikleri bulunuyor. Ön Çarpışma Önleyici Sistem, Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Asistanı, Adaptif Hız Sabitleme Sistemi ve sürücü yorgunluk uyarı sistemi gibi özellikler sunuluyor.

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