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Trablus'taki kritik görüşmenin ardından Türkiye, Libya ve Malta'dan ortak açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye ve Malta, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi.

Trablus'taki kritik görüşmenin ardından Türkiye, Libya ve Malta'dan ortak açıklama

Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye-Malta-Libya ortak açıklaması yayımlandı.

Libya, Malta, ve Türkiye dışişleri bakanlarının, Libya'daki son durumu ve üç devlet arasında ortak iş birliği ilişkilerini ele almak üzere bugün Trablus'ta bir toplantı düzenledikleri belirtilen açıklamada, "Malta ve Türkiye, uluslararası düzeyde tanınan Libya Devleti'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteklerini, Libya krizinin askeri bir çözümü olmadığını ve Libya'nın istikrar ve güvenliğinin hayati önem taşıdığını vurguladılar." denildi.

Açıklamada, üç ülke heyetinin, İrini Operasyonuna ve operasyonun eksikliklerine ilişkin çekincelerini dile getirdiğinin altı çizilerek, şu hususlar üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi:

"Ortak iş birliğinin, Maltalı ve Türk şirketlerin Libya'ya dönüşlerinin ve Libya ile Malta ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başlatılmasının teşvik edilmesi; yasadışı göçün sadece Avrupa Birliği için değil; Libya için de tehdit teşkil ettiği, Libya'nın güney sınırlarının güçlendirilmesine ve insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye ihtiyaç bulunduğu belirtilmiştir. Malta ve Türkiye, Libya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin kapasitesini artırmak için ihtiyaç duyduğu malzeme ve ekipmanı temin ederek Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni bu hususta desteklemeye hazır olduklarını bildirmişlerdir. AB'nin kaynak ülkelerin kalkınmasına yardımcı olmak suretiyle yasadışı göçün temel sebepleriyle mücadeleye katılmasının öneminin vurgulanması; mutabık kalınan tüm konuları somut ve uygulanabilir projelere dönüştürmek için çabaları ve iş birliğini koordine etmek üzere ortak bir çalışma ekibi kurulması."

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