Trablus'ta su kaynaklarına sabotaj sonrası su kesintisi

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta, salı günü şehrin su tedarikini sağlayan elektrik istasyonuna silahlı bir grup tarafından düzenlenen baskın sonrası su kesintisine gidildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, salı günü şehrin su tedarikinin sağlandığı şebekedeki ana boruları besleyen elektrik istasyonuna düzenlenen baskın sonrası başkente su verilme işlemi durdu.

Silahlı saldırganların elektrik şirketi teknisyenlerini su kuyularının bulunduğu alandaki elektriği kesmeye zorlaması sonucu oluşan aksaklık nedeniyle Trablus ve ülkenin orta bölgesindeki diğer şehirlere su verilemediği ifade edildi.

Silahlı grubun söz konusu baskını, ülkede Halife Hafter'in ele geçirdiği güney bölgesinde yaşanan elektrik kesintisinin çözülmesi talebiyle gerçekleştirdiği belirtildi.

Bir süredir meşruiyet krizinin yaşandığı Libya, güvenlik açığı ve kaosa sahne oluyor.

