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"Trablus'ta yarım milyona yakın çocuk doğrudan risk altında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:11 | Son Güncelleme

UNICEF Libya Özel Temsilcisi Abdurrahman Gandur: - "Trablus'ta yaklaşık yarım milyon ve bunlara ilaveten batı bölgelerindeki on binlerce çocuk çatışmaların şiddetlenmesinden dolayı doğrudan risk altında"

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile General Halife Hafter güçleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Libya'nın başkenti Trablus'ta yaklaşık yarım milyon çocuğun büyük risk altında bulunduğunu duyurdu.

UNICEF Libya Özel Temsilcisi Abdurrahman Gandur, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'ta çatışmaların son birkaç günde yoğunlaştığını belirterek, "Trablus'ta yaklaşık yarım milyon ve bunlara ilaveten batı bölgelerindeki on binlerce çocuk çatışmaların şiddetlenmesinden dolayı doğrudan risk altında." ifadesini kullandı.

Çatışan tarafları uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde çocukları çatışmalardan uzak tutmaya ve korumaya davet eden Gandur, "UNICEF, askere alınması ve çatışmalarda kullanılması da dahil olmak üzere, tüm taraflara, çocuklara yönelik ağır ihlaller yapmaktan imtina etmeleri gerektiğini hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Gandur, UNICEF'in çocukların ve ailelerinin ihtiyaçlarını gidermek için Trablus'ta sahada kalmaya devam edeceğini vurguladı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın birlikleri arasında Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Hafter güçlerine ait savaş uçakları, dün başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'ya ilk kez hava saldırısı düzenlemişti.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, havalimanına düzenlenen saldırıyı "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suç" olarak nitelendirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çocuklar Libya Trablus

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