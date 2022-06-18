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Trabzon'da Atatürk'lü Türk bayrağına saldırmışlardı! Akıbetleri belli oldu

18.06.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da üzerinde Atatürk'ün posterinin yer aldığı Türk bayrağı, sokakta yürüyen kişi tarafından asıldığı ipten koparılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı.

Trabzon'da Atatürk'lü Türk bayrağına saldırmışlardı! Akıbetleri belli oldu

Kemerkaya Mahallesi Cevdet Akçay Sokak'ta cep telefonu aksesuarları satışı yapan işletmenin sahibi, bir süredir dükkanın önündeki ipte asılı duran Atatürk'lü Türk bayrağının yerinde olmadığını fark edip güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İş yeri sahibi, dün akşam saatlerinde sokaktan geçen cübbeli ve şalvarlı 2 kişiden birinin, etrafı kontrol ettikten sonra ipe asılı Türk bayrağını çekip alarak bölgeden uzaklaştığını tespit etti. Şikayet ve olay anına ilişkin görüntülerin paylaşıldığı sosyal medyadaki tepkiler üzerine soruşturma başlatan polis, bayrağı koparan V.E. ile yanındakinin de A.S. olduğunu belirledi. 2 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Bu arada İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. İki kişinin gözaltına alındığı duyurulan açıklamada, "Atatürk'lü Türk bayrağına saldırı konusuyla ilgili adli makamlardan alınan talimata istinaden yapılan çalışmalarda, Türk bayrağına zarar veren V.E. ile yanındakinin A.S. olduğu tespit edilmiştir. Şahıslar ekiplerimizin çalışmaları sonucu yakalanmıştır. Şahıslar hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ve devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlarından adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Mustafa Kemal Atatürk
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