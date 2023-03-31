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Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alev aldı! Son anda kurtuldular

31.03.2023 06:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'den Malatya'ya polisleri taşıyan otobüs, Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerindeki Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Polisler son anda otobüsü terk ederken, büyük bölümü yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs bir anda alev aldı! Son anda kurtuldular

Korkutan yangın Trabzon'un Maçka ilçesi Zigana Dağı Hamsiköy mevkiinde saat 24.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, Rize’den Malatya’ya polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı.

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POLİSLER YARA ALMADAN KURTULDU

Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti. Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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