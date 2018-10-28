HABER

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 10:39 | Son Güncelleme

Trabzon'da, 'Swarm' isimli uygulamayı kullanarak yer bildirimi yapan ve eskort kadın bulmaya çalışan bir kişi, uygulama üzerinden arkadaş olarak eklediği kullanıcı tarafından dolandırıldı.

Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Ekim’de meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, eskort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan, dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan ve insanların gittikleri yerlerde yer bildirimleri yaparak yeni insanlar tanımasına ve yeni mekanlar keşfetmesine yarayan ‘Swarm’ uygulamasını kullandı.

Uygulama aracılığıyla bulduğu bir profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden eskort kadın ile bir süre mesajlaştıktan sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için bin TL’ye anlaştı.

Anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek eskort kadının verdiği banka hesap numarasına parayı yatırdı. Parayı yatırmasının ardından anlaştığı eskort kadını telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, dolandırıcıların özellikle Swarm ve Twitter uygulamasını kullandıklarını ve uygulamalar üzerinde farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı oluşturarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu. (İHA)

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Osmanlı sarayının sabunlarını üreten hamam restore edildiOsmanlı sarayının sabunlarını üreten hamam restore edildi
Van'da 'Huzur ve Güven' uygulamasıVan'da 'Huzur ve Güven' uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon eskort escort swarm fuhuş Ortahisar

En Çok Okunan Haberler

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Restorasyon yapan işçiler şok geçirdi! Duvarın içinden insan dişi fışkırdı

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Konya'da Arda Turan'a büyük şok!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

Beyaz TV muhabirine sokak ortasında tekme tokat dayak!

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

İlkokullarda yeni dönem başlıyor! 'Okul yemeği programı' geliyor

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Ece Sükan'dan Loris Karius'a ret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

Açıklanamayan tarihi fotoğraflar

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

7 yıl aşık olduğu kadının cesediyle yaşadı

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

İntihar girişimlerinden bıktı, yazdığı not olay oldu!

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

24 milyon liralık sır! Bir şehir bunu konuşuyor

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Hesap tartışmasında eglence merkezi çalışanını vurdu

Taksim'de kadın turiste taksi çarptı! Eşi fenalık geçirdi

Taksim'de kadın turiste taksi çarptı! Eşi fenalık geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.