Trabzon'da yer bildirimi yaparak eskort kadın buldu! Resmen kabusu yaşadı...

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 25 Ekim’de meydana gelen olay, A.G. ismindeki bir erkek şahıs, eskort kadın bulabilmek için, akıllı cep telefonu kullanıcıları arasında son derece popüler olan, dünyada milyarlarca kullanıcısı bulunan ve insanların gittikleri yerlerde yer bildirimleri yaparak yeni insanlar tanımasına ve yeni mekanlar keşfetmesine yarayan ‘Swarm’ uygulamasını kullandı.

Uygulama aracılığıyla bulduğu bir profili beğenerek arkadaş olarak ekleyen A.G., uygulama üzerinden eskort kadın ile bir süre mesajlaştıktan sonra cep telefonu numarasını aldı. Cep telefonu üzerinden karşısındaki kişiyle bir müddet konuşan A.G., konuştuğu kişiyle cinsel ilişki için bin TL’ye anlaştı.

Anlaşma üzerine bir bankanın ATM’sine giderek eskort kadının verdiği banka hesap numarasına parayı yatırdı. Parayı yatırmasının ardından anlaştığı eskort kadını telefonla arayan A.G., aradığı numara tarafından engellendiğini fark etti. Telefonla ulaşamaması ve kadının da gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.G., Çarşı Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, dolandırıcıların özellikle Swarm ve Twitter uygulamasını kullandıklarını ve uygulamalar üzerinde farklı ad ve fotoğraflarla kullanıcı hesabı oluşturarak telefon numarası paylaştıkları ve insanların güvenini kazanarak havale yoluyla para almak suretiyle cinsel ilişki vaadiyle dolandırıcılık eylemleri gerçekleştirdiklerini belirterek artan bu olaylara karşı uyarılarda bulundu. (İHA)

