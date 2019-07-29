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Trabzon’da “9 Ülke El Ele Hayde Horona” festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 13:09 | Son Güncelleme

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinliklere yönelik projeleri kapsamında, ‘9 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla uluslararası horon festivali düzenleyecek.Festivale, Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan’dan horon ekiplerinin katılacağını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz organizasyonunda, Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Ortahisar Belediyemizin de destekleriyle, 01 - 04 Ağustos 2019 tarihlerinde inşallah Trabzon’umuzu yakışan bir festival tertipleyeceğiz.

Trabzon’da “9 Ülke El Ele Hayde Horona” festivali

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sosyal etkinliklere yönelik projeleri kapsamında, ‘9 Ülke El Ele Hayde Horona’ sloganıyla uluslararası horon festivali düzenleyecek.
Festivale, Türkiye’nin yanı sıra, Azerbaycan, KKTC, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Meksika, Rusya ve Yunanistan’dan horon ekiplerinin katılacağını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Büyükşehir Belediyemiz organizasyonunda, Kültür Bakanlığımız, Valiliğimiz ve Ortahisar Belediyemizin de destekleriyle, 01 - 04 Ağustos 2019 tarihlerinde inşallah Trabzon’umuzu yakışan bir festival tertipleyeceğiz. Festivalimizde; horon kültürümüzü, horonun yöresel bir danstan çok, insanları coşku ve eğlence çemberinde buluşturup birleştiren yönünü ülkemize ve dünyaya bir kez daha anlatmayı amaçlıyoruz” dedi.
Atatürk Alanı (Meydan Parkı), Of ve Düzköy ilçelerinde hem profesyonel horon ekiplerinin hem de etkinliği takip edenlerin, aynı coşkuyla horona bağlayacağını anlatan Başkan Zorluoğlu, böylelikle farklı ülke vatandaşlarının, yaş, cinsiyet veya statü fark etmeksizin tüm kesimlerin, horon festivalinde bir araya geleceğini söyledi.
Zorluoğlu, Ekin Uzunlar, Mehmet Yılmaz, Onay Şahin, Resul Dündar, Sinan Yılmaz, Yusuf Cemal Keskin ve Zeynep Başkan gibi birbirinden değerli Karadeniz müziği icracılarının sahne alacağı festivalde, sürpriz etkinliklerin ve yarışmaların da düzenleneceğini sözlerine ekledi.

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