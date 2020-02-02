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Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 23:11 | Son Güncelleme

Trabzon'da ihbar üzerine polis tarafından durdurulan otomobildeki Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekiplerce hastaneye getirildi. Yapılan kontrollerde, koronavirüse rastlanılmadı.

Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da, yabancı uyruklu bir kişinin ağzında maskeyle otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, koronavirüs şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu otomobili akşam saatlerinde Tanjant mevkisinde durdurup, İl Sağlık Müdürlüğü'nden de uzman ekip istedi.

Van’dan otomobiliyle kente geldiği öğrenilen Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye getirildi.

Gerekli önlemlerin alındığı hastanede Çinli turiste yapılan kontrollerde, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Çinli turist daha sonra hastaneden ayrıldı.

(DHA)

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