Trabzon'da koronavirüs ihbarı polisi harekete geçirdi

Trabzon'da, yabancı uyruklu bir kişinin ağzında maskeyle otomobille seyir halinde olduğunu gören vatandaşlar, koronavirüs şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bahse konu otomobili akşam saatlerinde Tanjant mevkisinde durdurup, İl Sağlık Müdürlüğü'nden de uzman ekip istedi.

Van’dan otomobiliyle kente geldiği öğrenilen Çinli turist, koronavirüs şüphesi ile koruyucu kıyafetli uzman sağlık ekipler tarafından ambulansla hastaneye getirildi.

Gerekli önlemlerin alındığı hastanede Çinli turiste yapılan kontrollerde, herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Çinli turist daha sonra hastaneden ayrıldı.

(DHA)

