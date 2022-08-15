HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Trabzonspor kafilesi Danimarka'da

Trabzonspor kafilesi Danimarka'da

15.08.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor kafilesi Danimarka'da

KOPENHAG (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor, Danimarka'ya geldi.

Trabzon'dan özel uçakla Kopenhag Havalimanı'na ulaşan Trabzonspor kafilesi, pasaport işlemlerinin ardından otobüsle kentte konaklayacakları otele geçti.

Kopenhag'da yaşayan taraftarlar deplasmanda Trabzonspor'u yalnız bırakmadı. Takımın kalacağı otelin önüne gelen taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak takımlarına destek oldu.

Bordo-mavili takımın 23 futbolcudan oluşan kadrosunda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca, yer almıyor. Yeni transferler Enis Bardhi ve Marc Bartra, Kopenhag maçı kadrosuna dahil edildi.

Karadeniz ekibinin 23 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kaan Moradaoğlu, Taha Altıkardeş, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Marc Bartra, Stefano Denswil, Jens Stryger Larsen, Evren Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Trezeguet, Jean Evrard Kouassi, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk kökenli milletler Macaristan'daki "Büyük Kurultay"da bir araya geldiTürk kökenli milletler Macaristan'daki "Büyük Kurultay"da bir araya geldi
Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!Korkunç olay: Patoz makinesinin içine düştü, feci şekilde can verdi!
9 anket şirketinin son seçim anketleri! 9 anket şirketinin son seçim anketleri!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Kopenhag

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kocasıyla ilk kez yan yana görüntülendi! "Aşk yaramış"

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Kendini 'yüzbaşı' olarak tanıttı, gerçek bambaşka çıktı

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Son seçim anketinden ses getirecek sonuçlar!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Yollar göle döndü, birçok yeri su bastı!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

Market indiriminin ardından Kılıçdaroğlu'ndan olay olacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Seçim vaadi şoke etti! “Ücretsiz göğüs ve kalça estetiği...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

Öğrencisinden hamile kalmıştı! “Doğumu okullarda canlı...”

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Yolun kenarına sürükleyerek tecavüz etti

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Görenler şaşırdı! Kadın yolcu bir anda soyunmaya başladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.