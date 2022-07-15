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Trabzonspor'un Slovenya kampı

15.07.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavililer, yarın kampta ikinci ve son hazırlık maçında Çekya'nın Slovacko takımı ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonspor, yarın kampta ikinci ve son hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

4 Temmuz'da başlayan kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın MTK Budapeşte takımını Vitor Hugo ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, bu kez Çekya 1. Lig ekiplerinden Slovacko ile karşılaşacak.

Trabzonspor'un kamp yaptığı Slovenya Futbol Federasyonunun tesislerinde oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

- Avcı, maçın ardından açıklamalar yapacak

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

MTK Budapeşte maçı sonrası konuşmayan bordo-mavili takımın teknik adamı, gündemdeki konular ile yurt dışı birinci etap kamp çalışmalarına yönelik açıklamalar yapacak.

- Avcı'dan pas vurgusu

Abdullah Avcı, futbolculardan daha fazla pas yapmalarını isterken çalışmalarda bu konu ön plana çıkıyor.

Avcı, antrenmanlarda 'daha fazla pas yapın, rakibi koşturun' şeklinde uyardığı oyunculardan MTK Budapaşte maçında da daha fazla topa sahip olma ve pas yapma konusunda istekte bulundu.

- Avusturya kampında da 2 hazırlık maçı

Slovenya'da kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamlayacak bordo-mavililer, 20-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği Avusturya kampında 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.

Karadeniz ekibinin 25 Temmuz'da İtalya'nın Empoli takımı ile hazırlık maçı oynayacağı, bu karşılaşma öncesi bir hazırlık müsabakasının daha planlandığı öğrenildi.

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