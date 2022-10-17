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Trafik cezasına itiraz etti! Karar araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi…

17.10.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik cezaları ile ilgili milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Trafikte ceza kesme yetkisine sahip olan fahri müfettişlerin yazdığı ceza delilsizlik nedeniyle iptal edildi. Emniyet şeridi cezasının yazıldığı kişi gelen trafik cezasına itiraz edince araç sahibi olan herkesi ilgilendiren bir karar verildi. İşte trafik cezaları ile ilgili son dakika kararının detayları…

Trafik cezasına itiraz etti! Karar araç sahibi herkesi ilgilendiriyor! İptal edildi…

Otomobil sahibi olan herkesi ilgilendiren bir karar ortaya çıktı. Trafik cezası olan herkesi ilgilendiriyor. Siz de trafik cezasına itiraz edebilirsiniz. Trafikte kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere ceza gönderebiliyor. Ancak fahri trafik müfettişince emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Sulh Ceza Hakimliği, emniyet şeridinin ihlal edildiğine dair fotoğraf ve video delili sunulması gerektiğine dikkat çekti.

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Olay şöyle gelişti: Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği’ne bağlı bir müfettiş, emniyet şeridi ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari para cezası düzenledi. Cezaya sürücü, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda ceza tutanağının Kabahatler Kanunu’na aykırı tanzim edildiği öne sürüldü. Sulh Ceza Hakimliği kararında, “Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından itirazın kabulüne karar verilmiştir” denildi.

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trafik cezası trafik cezası itiraz
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