Trafik durma noktasına geldi! İstanbul'da yollarda yağmur etkisi

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler, Maltepe E-5'te Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.03 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçümlendi.





