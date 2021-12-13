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  4. Trafik durma noktasına geldi! İstanbul'da yollarda yağmur etkisi

Trafik durma noktasına geldi! İstanbul'da yollarda yağmur etkisi

13.12.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağmurunda etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı. E-5'te trafik yer yer durma noktasına gelirken saat 08.03 itibarıyla yoğunluk yüzde 74 oldu.

Trafik durma noktasına geldi! İstanbul'da yollarda yağmur etkisi

İstanbul’un haftanın ilk iş ve okul gününde yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler, Maltepe E-5'te Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Özellikle Kadıköy istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında bekleyerek korunmaya çalıştı.

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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Öte yandan İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.03 itibarıyla yüzde 74 olarak ölçümlendi.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur İstanbul
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