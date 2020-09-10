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Trafik kavgası koronavirüsü unutturdu!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bursa'da yaşanan trafik kazası sonrası kavga çıktı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler anlaşamayınca ortalık savaş alanına döndü. Koronavirüs kurallarının unutulduğu olay yerinde sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar cep telefonuna böyle yansıdı...

Trafik kavgası koronavirüsü unutturdu!

Olay, geçen hafta Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı. Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu. Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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DHA


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
insan olsanız saygı duysanız zik zak degil de adam gibi araba kullansanız bunları yaşamazdınız bırakın su magandalıgı
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