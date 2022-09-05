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  4. Trafik magandası dehşeti kamerada! Biri silah çekti, diğeri tekmeledi

Trafik magandası dehşeti kamerada! Biri silah çekti, diğeri tekmeledi

05.09.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kaydedilen görüntülerde trafik magandalarının yaptıkları dehşete düşürdü. Başakşehir’de bir şahıs, trafikte sıkıştırdığı motosikletli bir gence silah çekti. Genç kendisini metrelerce kovalayan şahıs tarafından tabancayla darp edildiği o anları telefonuyla görüntüledi. Bahçeşehir'de bir başka trafik magandası ise yol vermediği için önünü kestiği adamın tekmeyle aynasını kırdı. İşte trafik magandalarının sürücülere dehşeti yaşattığı o anlar...

Trafik magandası dehşeti kamerada! Biri silah çekti, diğeri tekmeledi

Dehşete düşüren olay, dün öğle saatlerinde Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletiyle trafikte seyir halindeki olan bir genci, cip sürücüsü sıkıştırdı. Genç ile sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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TARTIŞTIĞI GENCİ SİLAHLA KOVALAYIP DARP ETTİ

Genç o anları kayda alırken, araçtan silahla inen şahıs kovalamaya başladı. Gence tabancayla vurarak yaralayan şahsı, tehdit ve küfürler savurarak telefonuna müdahale etti. Genç darp edildiği o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis magandanın peşine düştü.

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ÖNÜNÜ KESEREK TEKMEYLE AYNASINI KIRDI

TEM Otoyolu Başakşehir Bahçeşehir-Esenkent yolunda önceki hafta Perşembe günü saat 06.30 sıralarında yaşanan olayda ise Zülfikar E. (49) otomobiliyle seyretmeye başladı. Bir süre sonra arkasından seyreden bir başka otomobil sürücüsü, Zülfikar E.’ye selektör yapmaya başladı. Bunun üzerine lastiğinin havasını inmiş olabileceğini düşünen Zülfikar E., yavaşlayarak sürücüyle konuşmak istedi. Aracından inen sürücü, bir anda bağırarak Zülfikar E.’ye ağır küfürler etmeye başladı. Adamın kapıları kilitlemesi üzerine şahıs araca tekme attı.

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POLİS MAGANDALARIN PEŞİNDE

Zülfikar E.’nin cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine şahıs son bir tekme attıktan sonra aracına binerek uzaklaştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından Zülfikar E., Bahçeşehir Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Aracında yaklaşık 3 bin lira hasar oluşan adama dehşeti yaşatan magandanın yakalanması için polis çalışma başlattı.

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İHA

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maganda
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