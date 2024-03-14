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  4. Trafikte dehşet anları! Halk otobüsünün yolunu kesip sürücüyü darp etti, av tüfeğiyle ateş açtı

Trafikte dehşet anları! Halk otobüsünün yolunu kesip sürücüyü darp etti, av tüfeğiyle ateş açtı

14.03.2024 23:58
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ticari araç sürücüsü ile toplu taşıma aracı sürücüsü arasındaki yol verme tartışması silahlı saldırıya dönüştü. Halk otobüsünün önünü kesen bir kişi önce sürücüyü darp etti ardından ise av tüfeğiyle ateş açtı.

Trafikte dehşet anları! Halk otobüsünün yolunu kesip sürücüyü darp etti, av tüfeğiyle ateş açtı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi denetimli özel toplu taşıma aracının sürücüsü A.G. ile ticari aracın sürücüsü K.G (23) arasında yol verme tartışması çıktı.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine K.G., aracıyla A.G. yönetimdeki toplu taşıma aracının önünü kesti. K.G. araçtan inerek A.G.’yi darp etti. Daha sonra K.G. kendi aracından aldığı av tüfeği ile toplu taşıma aracına ateş açtı.

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Yaşanan olay sonrasında jandarma ekipleri kısa sürede aracın plakasını tespit ederek K.G. ve aynı araçta bulunan V.A ve O.F.’yi gözaltına aldı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edildi. Korku dolu anlar ise toplu taşıma aracının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ayvalık silahlı saldırı
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