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Trafikte dehşeti yaşadı! 'Polis' olduğunu söyledi, önünü kesip saldırdı

02.12.2020 15:42 | Son Güncelleme:
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Trafikte dehşeti yaşadı! 'Polis' olduğunu söyledi, önünü kesip saldırdı

Antalya'da otomobil sürücüsü ve yanındaki ailesi, trafikte tartıştıkları motosiklet sürücüsü Süleyman Müdüroğlu’nu (28), yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından araçla önünü kesip darbetti. Müdüroğlu’na kendisini polis olduğunu söyleyen otomobil sürücüsü ve yanındakilerin saldırısı, güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan polis hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olay, geçen hafta Döşemealtı ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kız kardeşini okuldan almak için motosikletiyle evden çıkan Süleyman Müdüroğlu, cadde üzerindeki trafik ışıklarında durdu. İddiaya göre; bu sırada motosikletin yanından süratle bir otomobil geçti. Duruma sinirlenen Müdüroğlu ise aracın arkasından "Ne yapıyorsun sen?" diye bağırdı. Bunun üzerine kimliği belirsiz sürücü, aracını durdurup Müdüroğlu ile tartışmaya başladı. Tartışmayı uzatmak istemeyen Süleyman Müdüroğlu, yoluna devam etti. Ancak otomobil sürücüsü, Müdüroğlu'nun peşine düşüp, polis olduğunu söyleyerek durmasını istedi. Yaklaşık 800 metrelik kovalamacanın ardından bu kişi, otomobilini motosikletin önüne kırdı. Araçtan inen sürücü ve yanındaki aile bireyleri, Süleyman Müdüroğlu'na saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle motosikletten düşen Müdüroğlu'nun boğazını ise araçta bulunan bir çocuk sıkmaya başladı. Çevredekiler müdahale ederek Müderoğlu'nu otomobil sürücüsü ve yanındakilerin elinden kurtardı. Saldırganlar otomobille bölgeden ayrılırken, Müdüroğlu, güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili şüphelilerden şikayetçi oldu.

İlk etapta araçta aile olduğu için tartışmayı uzatmak istemediğini söyleyen Süleyman Müdüroğlu, “Trafik ışıklarında beklerken yeşil ışık yanınca yanımdan bir araç geçti. Arkasından elimi kaldırıp 'Ne yapıyorsun sen?' dedim. Yanımda durdu 'Ölebilirdim' dedim. Bana 'Ölebilirsin benim umurumda değil' deyip polis olduğunu söyledi. Araçta aile olduğu için tartışmayı uzatmak istemedim ve uzaklaştım. Tekrar tekrar polis olduğunu ve motosikleti durdurmamı söyledi. Ancak kendisine güvenmediğim için durmadım. Yaklaşık 800 metre sonra önüme kırıp, beni durdurdu" dedi.

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Boynunu sıkan kişi nedeniyle uzun süre nefessiz kaldığını belirten Süleyman Müdüroğlu, “Ailesiyle arabadan indikten sonra beni darbetmeye başladılar. Motosikletimden düşürüp darbettiler. Yumrukladılar, ne olduğunu anlayamadan çocuğu gelip boynumdan sıkmaya başladı. Çevredekiler olmasaydı belki daha farklı sonuçlanabilirdi bu olay. Vücudumda ve boynumda yaralar var. Kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Duruma tepki gösteren baba Halil Müdüroğlu, “Okuldan kardeşini almaya giden oğlum gelmeyince aradık ve olayı öğrendik. Olay yerine gittiğimizde oğlumu perişan halde gördüm. Motosikletinde de hasar meydana getirmişler. 'Polisim' diyen bu kişi hangi hakla eşkıya gibi çocuğumun önünü kesiyor ve darbediyor? Oğlumun da bu durumdan dolayı yaraları oluştu. Biz bu kişi hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

POLİS MEMURU HAKKINDA SORUŞTURMA

Öte yandan Müdüroğlu'nu ailesiyle birlikte darbeden kişinin, Ü.T. adlı polis memuru olduğu belirlendi. Olayın yaşandığı gün görevde olmadığı öğrenilen Ü.T. hakkında, Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

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