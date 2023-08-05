Trafikte korku dolu anlar! Aracın önünü kesip döner bıçağı ile tehdit ettiler

Edinilen bilgilere göre, olay saat 18.09’da Sincan ilçesi 11. Cadde üzerinde meydana geldi. Seyir halinde bir aracın sürücüsü, trafikte seyir halinde olan bir başka aracın sürücüsüne "Sinyal vermedin" diyerek el hareketlerinde bulunup küfür etti.

DÖNER BIÇAĞI İLE ÜZERİNE YÜRÜDÜ

200 metre sonra aracın önünü keserek durduran araç sürücüsü, otomobilinden aldığı döner bıçağı ile oğlu ile birlikte diğer sürücünün üzerine yürüdü. Yanında diğer aile fertleri de olan baba ve oğlu, sürücüye tehditler savurdu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

