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  4. Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

Trafikte seyir halinde taciz! 'Evliyim' diyen kadına akılalmaz cevap

11.04.2022 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca infial yarattı. Kadın sürücüye seyir halinde sözlü tacizde bulunan erkek şoföre birçok kullanıcı tarafından tepki gösterildi. Görüntülerde kadın sürücünün "evliyim" demesi üzerine erkek sürücünün verdiği yanıt ise pes dedirtti.

İstanbul Fatih'te trafikte sözlü tacize uğradığını öne süren kadın sürücü o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

"EVLİYİM"E ŞOKE EDEN YANIT

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Topkapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kadın sürücü trafikte yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü tarafından sözlü tacize uğradı. Kadın sürücü o anları cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Kadın sürücünün cep telefonuyla çektiği görüntülerde, yayına yaklaşan araç sürücüsünün camı açarak laf attığı görülüyor. Kadın 'Evliyim' dediği duyulurken erkek sürücünün ise 'Sanmıyorum' şeklinde cevap vererek laf atmaya devam ettiği görülüyor. Bu arada sosyal medyada paylaşımda bulunan kadının geçen ay görüntüleri çektiği ancak polise şikayette bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul taciz
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