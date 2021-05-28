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  4. Trafikte tekme tokat kavga! Böyle durdurular

Trafikte tekme tokat kavga! Böyle durdurular

28.05.2021 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da yol verme nedeniyle iki sürücü arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatlarla birbirine saldıran kişileri vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen sürücülerin kavgası cep telefonuna yansıdı.

Olay, önceki akşam Eyüpsultan Esentepe Mahallesi Silahtarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, trafikte yol verme nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından ticari otomobilden inen sürücü, diğer araç sürücüsüne saldırdı. Araçlarını yolun ortasında durduran sürücülerin kavgasını gören diğer sürücüler kavgayı ayırmaya çalıştı.

ARAÇLARINDAN İNİP YANLARINA KOŞTULAR

Çevredeki sürücüler araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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