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Trafikte yeni dönem! Yeni kurallar Resmi Gazete'de: Herkesi ilgilendiriyor

18.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek yaya olarak gerekse taşıtla trafiğe çıkarken artık daha dikkatli olmak gerekiyor. Zira birçok kural değişti, kimi yeni kurallar getirildi. Yeni düzenleme ile değişenler arasında emniyet kemeri takma zorunluluğu, motosiklet sürücüleri için gözlük takma kuralı, motosiklet ve scooter sürerken fosforlu yelek giyme gibi kurallar yer alıyor.

Trafikte yeni dönem! Yeni kurallar Resmi Gazete'de: Herkesi ilgilendiriyor

Yeni trafik kuralları Resmi Gazete'de yayımlandı! Karayolları Trafik Yönetmeliği Değişiklikleri, 16 Ağustos Salı itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlandı. Artık tüm yolcular emniyet kemeri takmadan otobüsler ve minibüsler hareket edemeyecek. Motosiklet ve elektrikli scooter sürücülerini fosforlu yelek zorunluluğu beklerken koruma gözlüğü de yeni düzenlemede yer aldı. İşte yeni trafik kuralları!

ÇOCUKLAR İÇİN EMNİYET KEMERİ

Taksi, minibüs ve otobüslerde çocuklar için emniyet kemeri artık zorunlu. Yönetmelikle taksilerde en az 1 adet, minibüslerde ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu madde kapsamında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan araçlarda toplam koltuk sayısının en az 10'da 1'i oranında 'çocuk bağlama sistemi' olacak.

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KEMERSİZ YOLCULUK YASAK

Yönetmeliğe eklenen, 'sürücü ve yolcuların gerekli koruyucu tertibatları usulüne uygun olarak takmadan aracın karayoluna seyrine izin verilmez' hükmüyle kemer takma zorunluluğu düzenlendi. Böylelikle 'Belirli sürücülerin ve yolcuların, araçların sürülmesi sırasında koruyucu tertibat kullanmaları zorunludur' hükmü yönetmelikte yer aldı. Buna göre, otobüs ve minibüslerde emniyet kemeri takılmadığı sürece araç trafikte hareket edemeyecek.

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MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNE GÖZLÜK ZORUNLULUĞU

Kullanımıyla birlikte trafik kazalarındaki yeri de giderek artan motosiklet, scooter ve elektrikli bisikletler için de yeni bir kural getirildi. Artık yalnızca kask değil, ‘gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz’ koruma gözlüğü takmak da zorunlu hale geldi. Ancak kaskta gözlük bulunuyorsa ayrıca gözlük aranmayacak.

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FOSFORLU YELEK

Motosiklet, elektrikli scooter, eletrikli bisiklet, bisiklet sürücüleri için getirilen bir diğer kuralsa fosforlu yelek giyme zorunluluğu oldu. Yönetmeliğe göre artık bu taşıtlarda, sürücüler ve taşınması halinde yolcular, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek ve benzeri giyinmek durumunda.

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ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE ERTELEME

Öte yandan öğrenci servislerinde bazı kuralların uygulanması ise ertelendi. "Her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurma; her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler kurma; tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurma zorunluluğu" 2016 model servisler için için 2025'e, 2017 model araçlar için 1 Temmuz 2024 tarihine dek ertelendi.

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emniyet kemeri öğrenci servisi trafik kuralları
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