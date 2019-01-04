Trakeit nedir? Trakeit tedavisi için ne yapmalı?

Trakeit yani soluk borusu enfeksiyonu, şiddeti giderek artan öksürük, soluk borusunda hissedilen ağrı, nefes darlığı ve halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Genellikle bakteri ve virüslerin neden olduğu bu hastalık çocukları daha çok etkiliyor. Yetişkinlerde ise sigara ve alkol kullanımı trakeitin nedenleri arasında yer alıyor. Memorial Şişli Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Op. Dr. Pınar Korlu, trakeit ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

ÇOĞUNLUKLA BAKTERİ KAYNAKLIDIR



Trakea soluk borusunun tıp dilindeki adıdır. Akut trakeit soluk borusunun virüs - bakteri gibi mikroorganizmalarla iltihaplanması ve tahriş olmasına denmektedir. Daha çok grip, nezle gibi üst solunum yolları iltihaplarını takiben gelişmektedir. Genellikle bakteri kaynaklı oluşan bir hastalıktır. Trakeite erişkinlere kıyasla çocuklarda daha çok rastlanmaktadır. Bu durum çocuklarda soluk borusunun nispeten daha dar olması böylece mukus ve salgılarla kolayca tıkanabilmesinden kaynaklanmaktadır.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ SOĞUK ALGINLIĞI



Trakeitin gelişmesine yol açan en önemli etkenler soğuk algınlığı, gaz ya da tozların tahriş edici etkisi, vücudun genel olarak zayıf düştüğü, bağışıklığın zayıfladığı durumlardır. Ayrıca beraberinde eşlik eden kronik hastalıklar (alerji, diyabet vs. gibi metabolik hastalıklar) enfeksiyonun gelişiminde ve seyrinde çok önemlidir. Soluk borusu iltihabının başlıca nedenleri şunlardır;

Grip ve nezle gibi soğuk algınlığı hastalıkları

Burun boğaz enfeksiyonları

Kalp, akciğer ve böbrek hastalıkları

Sigara ve alkol kullanımı