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Tramvayda bıçaklı saldırı! Korku dolu anlar kamerada

23.07.2023 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da dehşete düşüren bir bıçaklı saldırı olayı yaşandı. Tramvayda yolculuk yapan 2 kişi arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında yolculardan biri kolundan yaralanırken, diğer yolcu ise gözaltına alındı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Korkutan olay, dün Hürriyet Mahallesi Ali Fuat Başgil Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattında hareket halindeki tramvayda 2 yolcu arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında yolculardan biri diğer yolcuya bıçakla saldırdı.

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Kavgada bir kişi bıçakla kolundan yaralandı. Tramvayda bulunan diğer yolcular ise kavgayı güçlükle ayırdı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, bıçakla saldıran kişi gözaltına alındı.

Kavga anı ise tramvaydaki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa bıçaklı saldırı tramvay

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