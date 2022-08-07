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Tramvayda tehlikeli anlar! Güvenlik görevlilerinin mesaiyi bitirmesini fırsat bildiler...

07.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te güvenlik görevlilerinin mesaiyi bitirmesini fırsat bilen çocuklar, tramvaya asılarak yolculuk yaptı. Çocuklar adeta canlarını hiçe saydı. Tehlikeli tramvay yolculuğu çevredekilerin şaşkın bakışları arasında cep telefonu kameralarıyla kayıt altına alındı.

Tramvayda tehlikeli anlar! Güvenlik görevlilerinin mesaiyi bitirmesini fırsat bildiler...

Fatih'te tramvay duraklarında çalışan güvenlikçilerin saat 23.45 sıralarında görevlerini bitirmesini fırsat bilen çocuklar tramvaya asılarak yolculuk yaptı. İstasyon çevresinde toplanan çocuklar, görevlilerin gitmesi ile harekete geçti. Durağa giren tramvaya koşan çocuklar, canlarını hiçe sayarak tramvayın arka kısmına tırmandı.

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TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çocukların tehlikeli yolculuğu tramvayın hareket etmesi ile birlikte başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çocukların yaptığı bu yolculuk cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

fatihte-cocuklarin-tramvayda-tehlikeli-yolculugu-kamerada_4606_dhaphoto4

fatihte-cocuklarin-tramvayda-tehlikeli-yolculugu-kamerada_4606_dhaphoto4

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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