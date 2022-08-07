Tramvayda tehlikeli anlar! Güvenlik görevlilerinin mesaiyi bitirmesini fırsat bildiler...

Fatih'te tramvay duraklarında çalışan güvenlikçilerin saat 23.45 sıralarında görevlerini bitirmesini fırsat bilen çocuklar tramvaya asılarak yolculuk yaptı. İstasyon çevresinde toplanan çocuklar, görevlilerin gitmesi ile harekete geçti. Durağa giren tramvaya koşan çocuklar, canlarını hiçe sayarak tramvayın arka kısmına tırmandı.

TEHLİKELİ YOLCULUK CEP TELEFONU KAMERALARIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Çocukların tehlikeli yolculuğu tramvayın hareket etmesi ile birlikte başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çocukların yaptığı bu yolculuk cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Turizmin kalbi Sultanahmet, Çemberlitaş ve Beyazıt'ta yaşanan bu durumun son zamanlarda sıkça tekrarlandığı öğrenildi. (DHA)



