MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Transparan giyen fenomen Dila Tarkan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe şıklığı damga vurdu

Transparan giyen fenomen Dila Tarkan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe şıklığı damga vurdu

09.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cemiyet hayatının genç isimlerinden ve sosyal medya fenomeni Dila Tarkan aylardır beklenen Şeyma Subaşı'nın düğününe katıldı. Geçtiğimiz gün dünya evine giren Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti Fas'ta düğün yaptı. Subaşı'nın gelinliğinin yanı sıra düğüne katılan davetlilerin tarzı da çok konuşuldu. Dila Tarkan'ın şıklığı da sosyal medyada gündem oldu.

Transparan giyen fenomen Dila Tarkan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe şıklığı damga vurdu

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Dila Tarkan, aylardır beklenen ve az sayıdaki davetli sayısıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çiftinin Fas'ta gerçekleşen düğününe katıldı. Şıklık yarışının yaşandığı düğüne Dila Tarkan'ın transparan tarzı damga vurdu. Dila Tarkan kıyafetine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dağhan Doğruer ile mutlu bir evliliği olan Dila Tarkan'ın tamamen transparan uzun kuyruk ve taşlı elbisesi çok beğenildi.

Dila Tarkan 1

Ünlü fenomene; 'O kadar iyi ki', 'Bayıldım' , 'Şeyma'dan daha güzel olman', 'Gelinden güzelsin', 'Hep en güzel', 'Gelin gibisin' yorumları yapıldı.

Dila Tarkan 2

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır. Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur.

Dila Tarkan 3

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi.

Dila Tarkan 4

Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.

Dila Tarkan 5

Dila Tarkan 6

Dila Tarkan 7

Dila Tarkan 8

Dila Tarkan 10

Dila Tarkan 9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in kızı bacak dekoltesiyle şov yaptıİbrahim Tatlıses'in kızı bacak dekoltesiyle şov yaptı
"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis...""Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."
Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Dila Tarkan mohammed al saloussi sosyal medya Tarkan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'nin teklifine tek cümlelik yanıt

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

Kamu işçileri için Toplu İş Sözleşmesi bugün imzalanıyor

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

İzmir'de dev operasyon! 310 kişi gözaltında

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Bakan Karaismailoğlu'yla CHP'li Kaya arasında sert tartışma! Bakan salonu terk etti

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray itirafı!

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

Sakarya'da tehlikeli gerginlik: Namaz sonrası 2 ev ateşe verildi

İlginizi Çekebilir

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Benzersiz tasarımıyla öne çıkan Welder saatleri sizin için seçtik! Herkesin gözü saatinizde olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.