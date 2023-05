Transparan giyen fenomen Dila Tarkan dekoltesiyle büyüledi! Şeyma Subaşı'nın düğününe şıklığı damga vurdu

Şeyma Subaşı'nın yakın arkadaşı olan Dila Tarkan, aylardır beklenen ve az sayıdaki davetli sayısıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çiftinin Fas'ta gerçekleşen düğününe katıldı. Şıklık yarışının yaşandığı düğüne Dila Tarkan'ın transparan tarzı damga vurdu. Dila Tarkan kıyafetine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Dağhan Doğruer ile mutlu bir evliliği olan Dila Tarkan'ın tamamen transparan uzun kuyruk ve taşlı elbisesi çok beğenildi.

Ünlü fenomene; 'O kadar iyi ki', 'Bayıldım' , 'Şeyma'dan daha güzel olman', 'Gelinden güzelsin', 'Hep en güzel', 'Gelin gibisin' yorumları yapıldı.

İstanbul doğumlu olan Dila Tarkan, 1993 yılında dünyaya geldi. Annesi Nilüfer Cesur, babası Ahmet Can Tarkan'dır. Kardeşi ise Sima Tarkan'dır. Dila Tarkan baba tarafından Trabzonludur.

Dila Tarkan, İngiltere'de bulunan London College of Fashion'da Management bölümünü bitirdi.

Daha sonra New York'ta bulunan Parsons New School of Design üniversitesinden mezun oldu.