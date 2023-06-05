Transparan giyen Simge Sağın pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

İddialı stiliyle adından söz ettiren güzel şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından cesur pozlarını sık sık paylaşıyor. Transparan kıyafeti ile cesur tarzını bir kez daha sergileyen Simge Sağın’ın dekolteli pozlarına adeta beğeni yağdı.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Simge Sağın'ın pozlarına yorum yapanlar arasında Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman da yer aldı.

Müjde Uzman paylaşıma "İyice parladın o gece iyiceee!" notunu düştü.

41 yaşındaki Simge Sağın'ın pozlarını Didem Soydan, Defne Samyeli, İrem Derici de beğendi.

Ünlü isim cesur konser tarzıyla sık sık magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.



