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  4. Transparan giyen Simge Sağın pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

Transparan giyen Simge Sağın pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

05.06.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katılan ve Icardi ile beraber şarkı söyleyen Simge Sağın son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren Simge transparan giyip dekolteli pozuyla büyüledi.

Transparan giyen Simge Sağın pozlarıyla mest etti! Beğeni butonu çöktü

İddialı stiliyle adından söz ettiren güzel şarkıcı Simge Sağın sosyal medya hesabından cesur pozlarını sık sık paylaşıyor. Transparan kıyafeti ile cesur tarzını bir kez daha sergileyen Simge Sağın’ın dekolteli pozlarına adeta beğeni yağdı.

simge

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Simge Sağın'ın pozlarına yorum yapanlar arasında Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman da yer aldı.

transparan-giyen-simge-dekolteli-poz-verdi

Müjde Uzman paylaşıma "İyice parladın o gece iyiceee!" notunu düştü.

transparan-giyen-simge-sağın-dekolteli-pozuyla-mest-etti

41 yaşındaki Simge Sağın'ın pozlarını Didem Soydan, Defne Samyeli, İrem Derici de beğendi.

simge-sağın-göğüs-dekolteli-poz

Ünlü isim cesur konser tarzıyla sık sık magazin gündeminin ilgi odağı oluyor.

simge-dekolteli-pozuyla-mest-etti

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