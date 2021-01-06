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Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

06.01.2021 18:01 | Son Güncelleme:
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Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

Türkiye'nin en büyük online alışveriş sitelerinden biri olan Trendyol; kozmetikten tekstile, teknolojik ürünlerden hırdavata kadar her türlü ürünün satışını gerçekleştiriyor. Dönem dönem yaptığı büyük indirim kampanyaları ile milyonlarca kişinin oldukça hesaplı bir alışveriş yapmasını sağlıyor. Fakat bazen artık alışveriş noktasında kendine "Dur" demek isteyen üyeler hesabını kapatmak isteyebiliyorlar.

Günümüzde bir bağımlılık haline gelen alışveriş, bazen sorunlara yol açabiliyor. Dozunda gerçekleştirilen alışveriş faydalı olabilirken, bazen de indirimlere kendini fazla kaptıran kişiler tabiri caizse borç batağına düşebiliyor. Bu durumda en mantıklı seçeneklerden biri alışveriş sitelerinde yer alan üyelikleri iptal etmek oluyor. Trendyol hesabını da silebilmek mümkün, Trendyol'dan gelecek maillerin önüne geçmek de. İşte Trendyol hesap silme link bilgisi ve diğer yöntemler...

Trendyol Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Trendyol Hesap Silme Bilgisayardan Nasıl Yapılır?

Trendyol hesap silme 2020 yılında bilgisayar üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için öncelikle aşağıda paylaştığımız link aracılığıyla hesabınıza giriş yapmalısınız.

  • Trendyol hesabınıza giriş yapmak için TIKLAYINIZ!
  • Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol sekmede yer alan "Kullanıcı Bilgilerim" kısmına tıklayın. Karşınıza çıkan sayfanın sağ üst kısmında bulunan "Hesabımı Kapat" seçeneğine tıklayarak devam edin.

Görsel 2

  • Daha sonra karşınıza aşağıdaki bilgi notu çıkacaktır. Sisteme kayıtlı olan e-posta adresinizi kontrol ettiğinizde Trendyol'dan bir mail geldiğini göreceksiniz. Gelen mailde "Hesabımı Kapat" butonuna tekrar tıklamanız istenir. Bu butona tıkladığınız takdirde hesabınız kapatılır.

  • Görsel 3

Hesabınızı kapatabilmeniz için ilk seçeneğiniz budur. Bunun dışında bir yöntemle daha Trendyol hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bunun için:

  • Öncelikle paylaşmış olduğumuz bağlantıya tıklayın. Trendyol hesap silme formunu indirmek için TIKLAYINIZ!
  • Bu bağlantıya tıkladığınızda Trendyol hesap silme formu bilgisayarınıza indirilecektir.
  • Daha sonra formdaki ad, soyad, telefon, e-posta gibi bilgileri doldurduktan sonra hesabınızın silinmesi yönündeki talebinizi III numaralı bölüme yazın.
  • İlgili tüm bilgileri doldurduktan sonra bu formu kvkk@trendyol.com adresine gönderin.
  • Eğer Trendyol'da bir şirket hesabına sahipseniz elektronik imza gibi seçenekleri kullanarak da formda verilen mail adresine mail gönderebilirsiniz.
  • Bunların dışında verilen adreslere yazılı olarak başvurma seçeneğiniz de vardır. Formda yer alan yönergeleri dikkatlice okuyup sizin için en uygun olduğunu düşündüğünüz iletişim yöntemini tercih edebilirsiniz.

Hesabınızı kapattıktan sonra verilerinizin tamamıyla silinip silinmediğinden de emin olmanız gerekir. Bu form aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak da gerekli bilgileri içerir ve tüm verilerinizin silinmesini istediğinize dair bir formdur. Bu seçenekler dışında doğrudan bir Trendyol hesap silme linki yoktur.

Trendyol Hesap Silme Telefondan Nasıl Yapılır?

Trendyol uygulamasını telefonunuza AppStore veya Google Play Store'dan indirerek de kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

  • Trendyol hesabı kapatma işlemini hesabınız üzerinden yapmak istiyorsanız mutlaka bilgisayar kullanmanız gerekir. Çünkü Trendyol mobil uygulamasında "Kullanıcı Bilgilerim" sekmesinde bu seçenek yoktur.
  • Ama Trendyol hesap silme formunu yukarıda paylaşmış olduğumuz linke tıklayarak telefonunuza da indirebilir, doldurduktan sonra mail yolu ile Trendyol'a ulaştırabilirsiniz.

Trendyol Mail ve Sms Bilgilendirmeleri Nasıl Kapatılır?

Trendyol üyeliği olan kişilere kampanyalarla ilgili mesaj ya da e-posta gönderilebilir. Bu durum da bir süre sonra kullanıcıları rahatsız etmeye başlayabilir. Eğer kampanya ya da diğer konular hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymuyorsanız, aşağıda anlattığımız yönlendirmelere uyarak tarafınıza e-posta veya SMS gönderilmesini engelleyebilirsiniz.

Fakat kargo takibi ve teslimi, iade talebi gibi konularda tarafınıza e-posta veya SMS yoluyla bilgilendirme yapılması sizin yararınızadır. Bunu zaten iptal etme şansınız yoktur. Eğer Trendyol'dan gelen hiçbir maili görmek istemiyorsanız, iletiyi spam olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Mesaj almak istemiyorsanız da sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı silmek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Telefondan ya da bilgisayardan Trendyol hesabınıza giriş yapın. Daha sonra sol tarafta bulunan "Duyuru Tercihlerim" seçeneğine tıklayın. Duyuru ve kampanyalardan hiçbir şekilde haberdar olmak istemiyorsanız, üç kutucuğun her birinde bulunan onay işaretini kaldırın. "Güncelle" diyerek devam ettiğinizde artık size kampanya ya da duyurularla ilgili bildirim yapılmaz.
Görsel 4

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