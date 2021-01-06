Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları

Günümüzde bir bağımlılık haline gelen alışveriş, bazen sorunlara yol açabiliyor. Dozunda gerçekleştirilen alışveriş faydalı olabilirken, bazen de indirimlere kendini fazla kaptıran kişiler tabiri caizse borç batağına düşebiliyor. Bu durumda en mantıklı seçeneklerden biri alışveriş sitelerinde yer alan üyelikleri iptal etmek oluyor. Trendyol hesabını da silebilmek mümkün, Trendyol'dan gelecek maillerin önüne geçmek de. İşte Trendyol hesap silme link bilgisi ve diğer yöntemler...
Trendyol hesap silme 2020 yılında bilgisayar üzerinden de yapılabiliyor. Bunun için öncelikle aşağıda paylaştığımız link aracılığıyla hesabınıza giriş yapmalısınız.
Hesabınızı kapatabilmeniz için ilk seçeneğiniz budur. Bunun dışında bir yöntemle daha Trendyol hesap kapatma işlemini gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bunun için:
Hesabınızı kapattıktan sonra verilerinizin tamamıyla silinip silinmediğinden de emin olmanız gerekir. Bu form aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak da gerekli bilgileri içerir ve tüm verilerinizin silinmesini istediğinize dair bir formdur. Bu seçenekler dışında doğrudan bir Trendyol hesap silme linki yoktur.
Trendyol uygulamasını telefonunuza AppStore veya Google Play Store'dan indirerek de kolayca alışveriş yapabilirsiniz.
Trendyol üyeliği olan kişilere kampanyalarla ilgili mesaj ya da e-posta gönderilebilir. Bu durum da bir süre sonra kullanıcıları rahatsız etmeye başlayabilir. Eğer kampanya ya da diğer konular hakkında bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duymuyorsanız, aşağıda anlattığımız yönlendirmelere uyarak tarafınıza e-posta veya SMS gönderilmesini engelleyebilirsiniz.
Fakat kargo takibi ve teslimi, iade talebi gibi konularda tarafınıza e-posta veya SMS yoluyla bilgilendirme yapılması sizin yararınızadır. Bunu zaten iptal etme şansınız yoktur. Eğer Trendyol'dan gelen hiçbir maili görmek istemiyorsanız, iletiyi spam olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Mesaj almak istemiyorsanız da sistemde kayıtlı olan telefon numaranızı silmek için müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.
Telefondan ya da bilgisayardan Trendyol hesabınıza giriş yapın. Daha sonra sol tarafta bulunan "Duyuru Tercihlerim" seçeneğine tıklayın. Duyuru ve kampanyalardan hiçbir şekilde haberdar olmak istemiyorsanız, üç kutucuğun her birinde bulunan onay işaretini kaldırın. "Güncelle" diyerek devam ettiğinizde artık size kampanya ya da duyurularla ilgili bildirim yapılmaz.
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