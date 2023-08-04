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  4. Trenin önüne atlayarak intihar etmişti... Akif Fırat Pekşen'in feci ölümü milyonluk çeteyi ortaya çıkarttı! Lüks tekne detayı...

Trenin önüne atlayarak intihar etmişti... Akif Fırat Pekşen'in feci ölümü milyonluk çeteyi ortaya çıkarttı! Lüks tekne detayı...

04.08.2023 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da yaşayan 2 çocuk babası 44 yaşındaki Akif Fırat Pekşen, bahis borçları yüzünden Denizli-İzmir seferini yapan yolcu treninin önüne atlayarak intihar etmişti. Pekşen'in cep telefonunda yapılan incelemeler sonucu yüz milyonlarca liralık bahis çetesi çökertildi. İşte haberin bütün detayları!

Trenin önüne atlayarak intihar etmişti... Akif Fırat Pekşen'in feci ölümü milyonluk çeteyi ortaya çıkarttı! Lüks tekne detayı...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 Kasım 2022 yılında gerçekleşen feci olayda belediyenin havuzlarında yüzme öğretmeni olarak görev yapan Pekşen, bahis borçları nedeniyle kendini Denizli-İzmir yolcu treni seferinin önüne atarak canına kıymıştı. Ekipler Pekşen'in cep telefonu parçalansa da incelemeye aldı.

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BAHİS BORCU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Pekşen'in, cep telefonundan elde edilen ve suç sayılabilecek nitelikteki deliller dolayısıyla soruşturma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de soruşturmaya dahil olmasıyla yasadışı bahis ve kumar oynattıran bir çetenin yönetici ve üyelerinin yapılanmaları keşfedildi.

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Bahis çetesinin yurtdışı kaynaklı bahis siteleri üzerinden yüksek meblağlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilirken, şüphelilerin banka hesaplarının 677 milyon 243 bin 657 TL işlem hacmine eriştiği ortaya çıktı.

Örgüte ait tekne, lüks otomobil ve gayrimenkul gibi varlıklar da araştırmalar sonucu ortaya çıkartılırken, 126 bahis oyuncusunun daha bilgilerine ulaşıldı.

Akif Fırat Pekşen'in araştırmalar sonucu bahis borçlarının bulunduğu ortaya çıktı.

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LÜKS TEKNEDE YAKALANDI

Bahis örgütüne yönelik Aydın merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Örgüt lideri olduğu düşünülen F.Y. ve H.T. Kuşadası'ndaki lüks teknesinde yakalandı.

Adliyeye sevk edilen F.Y. ve H.T. ile birlikte 4 kişi daha tutuklandı. (İHA)


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Aydın çete

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