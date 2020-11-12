Trombosit nedir? Trombosit kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Vücut içerisindeki her bir hücrenin kendi görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi ile sağlıklı bir yaşam elde edilebilir. Vücut genel koordinasyonunu tüm elemanlarının sistematik bir şekilde çalışması ile sürdürebilir. Trombosit vücudumuzdaki kan hücrelerine etki eden bir hücre parçasıdır. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan bu hücre parçası, ani kanamaların durdurulmasına yardımcı olur. Bu nedenle hayati bir öneme sahiptir. Trombosit Nedir? Vücut içerisinde kan pıhtılaşmasını sağlayan bu hücre, kemik iliği bölgesinde yer alır. Büyük hücre adı verilen megakaryositlerin parçalanmış şekillerinden oluşur. Trombosit vücut içerisindeki görevini yerine getirirken çocuk bünyesi ile yetişkin bünyesindeki pıhtılaşma hızı farklılık gösterir. Yapılan araştırmalar sonucu yetişkin bir bireyde herhangi bir sağlık sorunu yoksa 150 ile 400 bin arasında hücre sayısının varlığı kabul edilir. Vücut içerisinde kan hücresinde düşüklük varsa hücreler daha çabuk zarar görür ve kanamaya yatkın olur. Hücrelerin miktarında yükseklik söz konusu ise damar içerisinde kanın pıhtılaşma oranı oldukça fazla olur. Bu da tromboz adını verilen hücrenin buraya yerleşmesine sebep olur.

Trombosit kan nedir sorusunun cevabı da oldukça basittir. Kanın daha çabuk pıhtılaşmasını sağlayan bu hücre parçası sayesinde kanama kısa sürede durur ve yaralı olan bölge daha çabuk iyileşir. Vücutta oluşumu ve yayılımı karaciğer tarafından kontrol edilir. Her insanın vücudunda belli oranlarda bulunan bu kan hücrelerinin var olma süresi 9 ile 10 gün arasında farklılık gösterir. Trombosit Kan Değeri Kaç Olmalıdır? Vücut içerisinde kan hücreleri arasında yer alan trombosit, her yaş grubunda farklı bir kan değeri içerir. Bu da sağlık üzerinde büyük bir öneme sahiptir. Kan değerinin tespiti ve önemi hakkında daha fazla bilgiyi yazımızda bulabilirsiniz. Yaşam kalitenizi belirleyen her bir organın işleyişinin kontrolü için farklı testler ölçümleri yapılır. Kan değeri için de kan testinin yapılması gerekir. Bu tür testler sonucunda kişinin sahip olduğu trombosit seviyesi ortaya çıkar. Trombosit Kan Testinde Nelere Dikkat Edilir? Trombosit kan değeri çocuklarda ve yetişkinlerde farklı olarak zuhur eder. Vücudunuzda yaşamış olduğunuz herhangi bir eksiklikten şikayetiniz varsa veya kanınızı durdurmakta zorlanıyorsanız bu hücrenin seviyesine göz atmakta fayda vardır. Bunun için yapılacak kan testlerinde en önemli ölçüt ise kişinin bulunduğu yaş ve cinsiyet olur. Kan değeri ortaya çıkarılırken kadınlarda ve erkeklerde farklı sonuçlar elde edilir. Aynı zamanda gençlerde ve yaşlılarda bu seviye değişir. Sağlıklı ve genç bireylerde 50 ile 150 bin aralığı trombosit normal değeri olarak kabul edilir.

Yapılan kan değeri ölçümleri sonucunda kan değeri 50 binin altında ise hayati bir problem olduğu söylenebilir. Trombosit kan değerinin düşüklüğü gibi yüksekliği de kişiye zarar verir. Yapılan ölçümler sırasında 150 binin üzerinde bir seviye ortaya çıkarsa bu durum ağır hastalıkların habercisi olur. Bu tür durumlarda hemen tedavi sürecine başlanılması gerekir. Trombosit Nedeniyle Oluşan Hastalıklar Trombosit ne demek, vücuda etkisi nedir gibi sorularla karşılaştığınızda bu hücrenin vücutta hayati bir öneme sahip olduğunu ve kemik iliğinde üretildiğini bilmeniz gerekir. Buradaki megakaryosit adı verilen hücreler sayesinde hızlı bir şekilde çoğalım sağlar. Fazlası zarar olacağı için kontrollü bir şekilde çoğalmasını sağlayan vücut içi organ ise karaciğerdir. Vücudunuzda kan hücrelerinin parçalanmasını sağlayan dalak ile bu kan hücreleri arasında doğrusal bir bağlantı bulunur. Dalak görevini yapamadığında bu hücrenin seviyesi artar. Bu da kanın pıhtılaşmasına hız kazandırır. Böyle durumlarda vücudunuzda bazı trombosit hastalıkları oluşur.