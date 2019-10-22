TRT World Forum 2019

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA Vakfı Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Türkiye, Astana sürecini, Cenevre sürecine dahil etmeye çalışıyor. Bu siyasi çözüme götürecek. Tüm bunlar Erdoğan liderliğinde diplomasiyle liderlerle yaptığı yüz yüze görüşmelerle oluyor." dedi.

Dünyanın farklı coğrafyalarından küresel fikir liderlerini, akademisyenleri bir araya getiren ve "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" başlığı altında konuların ele alındığı TRT World Forum, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

"Orta Doğu'da Değişen Dengeler ve Bölgesel İş Birliği" başlıklı oturumda konuşan Duran, Türkiye'nin Suriye meselesinde çok boyutlu zorluklarla karşı karşıya kaldığını, bir taraftan sığınmacılara ev sahipliği yaparken, diğer taraftan terör örgütü DEAŞ ve YPG ile mücadele ettiğini söyledi.

Terör örgütü YPG ile mücadelenin Türkiye’nin toprak bütünlüğü açısından hayati önem taşıdığını belirten Duran, "Türkiye 2016’da bu yana üç defa Suriye’ye harekat düzenledi. Sonuncusu Barış Pınarı Harekatı. Amacı, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak ve DEAŞ ile YPG ile mücadele etmek. Diğer taraftan sınırlarını emniyete almak için. Bu masadaki tek plan, başka bir plan yok. Türkiye, Astana sürecini, Cenevre sürecine dahil etmeye çalışıyor. Bu siyasi çözüme götürecek. Tüm bunlar Erdoğan liderliğinde diplomasiyle liderlerle yaptığı yüz yüze görüşmelerle oluyor. Arap Baharı’ndan sonra ortaya çıkan zorluklar devam ediyor." diye konuştu.