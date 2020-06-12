Trump: Bağnazlık ve ön yargıya karşı birlik olmalıyız

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas eyaletinin Dallas kentinde siyahi toplum temsilcileri bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Washington eyaletinin Seattle kentinde bir grup protestocunun "otonom bölge" ilan etmesine tepki gösteren Trump, "Seattle'da olanlara bakın. (Göstericiler) Kenti ele geçirdiler. Seattle çok büyük bir şehir. Böyle bir şey Teksas'ta yapılamazdı." ifadesini kullandı.

Trump, son günlerde ülkede "herkes için eşitlik" tartışmaları olduğunu vurgulayarak, "Ne yazık ki bölünmüşlüğü körüklemek ve aşırı bir gündem ortaya koymak isteyen birileri var. Biz onların peşinden gitmeyeceğiz. Onların yolu, ancak daha fazla yoksulluk, suç ve acı doğuracaktır." dedi.

Polis teşkilatlarının "dağıtılması" fikrine de şiddetle karşı çıkan Trump, "Polisler dağıtıldığında ne yapacaklar? Biz tam tersini yapıp, polislerin eğitimine daha fazla enerji ve kaynak ayırmalıyız. Polisimize saygı duymalı ve onlara sahip çıkmalıyız. Polisler bizi koruyor. Nereye giderseniz gidin, çürük elmalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.