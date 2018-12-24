HABER

Trump DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin önemine işaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 08:49 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilme kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump, "Başkan Erdoğan, bana Suriye'deki DEAŞ kalıntılarını yok edeceği konusunda kuvvetli bir bilgi verdi. Kendisi bunu yapabilecek bir adam. Ayrıca Türkiye (Suriye'nin) kapı komşusu. Bizim askerlerimiz eve dönüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını daha önce duyuran ve görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulunan Trump, terör örgütü DEAŞ, Suriye'deki ortak girişim, ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ele alındığını belirtmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinden birkaç gün sonra ABD birliklerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı.

Bodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke olduBodrum'da yol ortasında bulundu! Görenler şoke oldu
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildiİstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
Pamukkale'ye akın ettilerPamukkale'ye akın ettiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan abd başkanı donald trump

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

Bolu'da midibüs kazası: Yaralılar var

Van Bahçesaray'da okullara kar tatili

Kar yağışı bastırdı, okullar tatil edildi!

Bursa'da 3.2 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Bursa'da korkutan deprem

İstanbul polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

İstanbul polisinden Sırbistan-Bulgaristan sınırında operasyon

Bursa'da hücre evlerine operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

Operasyon! Sarı yelek ve kırmızı yelekler ele geçirildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.