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Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

DÜNYA HABERLERİ  | 20.08.2020 02:31 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Ortadoğu'da hiç olmamalıydı" dedi. Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Trump: Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BAE F-35 SATIN ALMAK İSTİYOR"

BAE'nin, ABD'den F-35 savaş uçağı satın almak istediğine dair iddiaları yanıtlayan Trump, "BAE'nin kesinlikle bu uçakların parasını ödeyecek parası var. Bu iyi bir şey, çünkü biliyorsunuz birçok kez ülkelerle 10 centlik anlaşmalar yapıyoruz. İstediklerini veriyoruz, sonra paraları olmadığı için ödeme yapamıyorlar." ifadelerini kullandı.

"PİLOTLAR, TOM CRUISE'DEN DAHA İYİ GÖRÜNÜYORDU"

Trump, bazı pilotlarla konuştuğunu ve F-35'lerin avantajının hava savunma sistemlerinde görülmemesinin kendileri için bir avantaj olduğunu belirterek, "Konuştuğum pilotlar Tom Cruise'dan daha iyi görünüyordu." dedi.

BAE'ye F-35 satışı konusunda Trump, "Onlar (BAE) F-35 satın almak istiyor. Ne olacağını göreceğiz. Bu konuyu inceliyoruz ancak Ortadoğu'daki barış konusunda büyük bir avantaj sundular." diye konuştu.

"ORTADOĞU'DA BARIŞ OLACAK"

Trump, BAE ile İsrail arasında "ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi" için varılan anlaşmaya Suudi Arabistan'ın da dahil olup olmayacağına yönelik bir soruya ise "Birçok ülke hızlı bir şekilde bu anlaşmaya geliyor. Hepsi geldiğinde İran da gelecektir. Ortadoğu'da barış olacak. Bu iyi olacak." yanıtını verdi.

"ÜLKEMİZ ORTADOĞU'DA HİÇ OLMAMALIYDI"

Trump, perşembe günü Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Irak'tan büyük oranda askerimizi çektik. Bu saçma, sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz. Aslında ta en başında oraya hiç gitmemeliydik. Bence oraya gitmek tarihimizde verilmiş en kötü karardı, ülkemiz Ortadoğu'da hiç olmamalıydı." yorumunda bulundu.

"ERDOĞAN İLE ÇOK İYİ İLİŞKİLERİMİZ VAR"

ABD'nin Afganistan ve Suriye gibi ülkelerden de askerlerini çektiğini vurgulayan Trump, "Suriye ile Türkiye arasında askerlerimizi çektiğimde olanları düşünün. Herkes 'bu korkunç' dedi. Türkiye kesinlikle kendi işini kendi halledebilir. Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

Trump, herkesin Suriye'den çıkarlarsa "felaket" olacağını söylediğinin ancak ortada bir felaket olmadığının altını çizdi. (AA)

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