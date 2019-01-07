Trump haberi böyle duyurdu: Öldürdük!

Donald Trump, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Büyük ordumuz, USS Cole'a yapılan korkakça saldırıda kaybedilen ve yaralanan kahramanlar için adaleti sağladı. Bu saldırının lideri Cemal el Bedevi'yi öldürdük. El Kaide'ye karşı çalışmalarımız devam ediyor. Radikal terörizme karşı mücadelemizde asla durmayacağız”.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cemal el Bedevi’nin Yemen’in Marib bölgesinde düzenlenen saldırıda öldürüldüğü kaydedildi.

USS COLE SALDIRISI



12 Ekim 2000’de Yemen'in Aden şehri limanında demirlenen güdümlü füze taşıma kapasiteli Amerikan gemisi USS Cole'a düzenlenen saldırıda 17 denizci ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.





