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Trump için büyük gün! Akıllarda aynı soru... Yetişkin film yıldızıyla otelde buluşmuştu! Saatler kala New York sokakları karıştı!

04.04.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump bugün hakim karşısına çıkarak ülke tarihinde bir ilke imza atıyor. Yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels ile ilişkiye girip sonrasında "sus payı" ödediği suçlamasıyla ilgili mahkemeye ifade vermesi beklenen Trump New York'a geldi. Destekçilerinin önünde toplandığı Trump Tower bariyerlerle çevrildi. Günün sonunda en çok merak edilen sorulardan biri ise Trump'ın tutuklanıp tutuklanmayacağı...

Trump için büyük gün! Akıllarda aynı soru... Yetişkin film yıldızıyla otelde buluşmuştu! Saatler kala New York sokakları karıştı!

Trump'ın otelde buluşup cinsel ilişki yaşadığı öne sürülen Stormy Daniels'a sonrasında 130 bin dolarlık 'sus payı' ödemesi yaptığı iddiaları ABD'yi karıştırdı. Trump bu zamana kadar ABD başkanlığı yapanlar arasında cezai suçlamalarla karşı karşıya kalan ilk eski başkan oldu.

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ABD POLİSİ TEYAKKUZ HALİNDE

Trump'ın söz konusu suçlamasıyla ilgili mahkemeye ifade vermesi beklenirken, Trump'ın New York'taki Trump Tower'a gelmesinin ardından bina çevresinde güvenlik önlemleri genişletildi.

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Trump'ın New York'a gelmesine saatler kala Trump Tower bariyerlerle çevrilerek güvenlik önlemi alındı.

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Trump taraftarları, 5. Cadde'de New York Başsavcılığını ve Demokratları hedef alan sloganlar atarken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemlerini genişletti.

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“SUS PAYI” SORUŞTURMASI

Trump ile cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels, ilişki konusunda sessiz kalması için 2016 yılında 130 bin dolar ödeme karşılığında bir anlaşmaya imza attığını ifade etmişti.

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Daniels, anlaşmanın Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle geçersiz olduğunu savunmuştu. Trump ise Daniels’ın iddialarını yalanlamıştı. Ancak Trump’a 2016’daki seçim kampanyasından önce avukatlık yapan Michael Cohen, Daniels’a Trump adına kendi hesabından 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.

Cohen, daha sonra kendisine Trump’ın şirketleri tarafından ikramiyelerle birlikte yaklaşık 420 bin dolar geri ödeme yapıldığını iddia etmişti. Cohen, Trump’ın seçim kampanyasına yönelik yürütülen soruşturmada "vergi kaçırma" ve "Kongre’ye yalan söyleme" suçlamalarıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemede kampanya finansmanı ihlalleri de dahil olmak üzere 9 federal suçlamayı kabul etmiş, Aralık 2018’de 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Federal savcılar, söz konusu dönemde Trump’a yönelik herhangi bir incelemede bulunmazken, Manhattan Savcılığı "sus payı" ödemesi olarak nitelendirilen soruşturmayı başlatmıştı.

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(AA-İHA)

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