Trump'ın avukatının yardımcısı: Başkan yalan söylüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin yardımcılığını yapan Lev Parnas, Başkan Trump'ın Ukrayna skandalı konusunda her şeyden haberdar olduğunu söyledi.

Başkan Trump, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek olan Başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu aleyhinde bir soruşturmanın Ukrayna'da başlatılması için, Ukrayna Cumhurbaşkanı'a baskı yapmakla ve görevini kişisel çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

Trump ise iddiaları reddediyor ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'ye hiçbir konuda baskı yapmadığını savunuyor.

MSNBC haber sitesine röportaj veren Lev Parnas ise Trump'ın yalan söylediğini, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımın, açık bir şekilde Ukrayna hükümeti tarafından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden aleyhinde başlatılacak bir yolsuzluk soruşturması şartına bağlandığını söyledi.

Parnas ayrıca Trump ekibinin kendisini, Joe Biden'ın başkanlık kampanyasına zarar verecek bilgiler bulmak üzere görevlendirdiğini de iddia etti.

LEV PARNAS KİMDİR?

Lev Parnas, Ukrayna asıllı bir iş adamı. Parnas'ın ismi, Demokratların yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin yardımcısı olarak dikkat çekmişti.