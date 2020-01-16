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  4. Trump'ın avukatının yardımcısı: Başkan yalan söylüyor!

Trump'ın avukatının yardımcısı: Başkan yalan söylüyor!

16.01.2020 13:09 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin yardımcılığını yapan Lev Parnas, Başkan Trump'ın Ukrayna skandalı konusunda her şeyden haberdar olduğunu söyledi ve "Başkan yalan söylüyor. Trump ya da Giuliani'nin rızası olmadan tek bir adım atmadım" diye konuştu. Parnas'a ait yazışmalar, Demokratların yürüttüğü azil soruşturmasına delil olarak eklenmişti.

Trump'ın avukatının yardımcısı: Başkan yalan söylüyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani'nin yardımcılığını yapan Lev Parnas, Başkan Trump'ın Ukrayna skandalı konusunda her şeyden haberdar olduğunu söyledi.

Başkan Trump, bu yıl Kasım ayında düzenlenecek olan Başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu aleyhinde bir soruşturmanın Ukrayna'da başlatılması için, Ukrayna Cumhurbaşkanı'a baskı yapmakla ve görevini kişisel çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

Trump ise iddiaları reddediyor ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'ye hiçbir konuda baskı yapmadığını savunuyor.

MSNBC haber sitesine röportaj veren Lev Parnas ise Trump'ın yalan söylediğini, Ukrayna'ya sağlanacak askeri yardımın, açık bir şekilde Ukrayna hükümeti tarafından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden aleyhinde başlatılacak bir yolsuzluk soruşturması şartına bağlandığını söyledi.

Parnas ayrıca Trump ekibinin kendisini, Joe Biden'ın başkanlık kampanyasına zarar verecek bilgiler bulmak üzere görevlendirdiğini de iddia etti.

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri, Trump'ın azledilme gerekçesiyle ilgili maddeleri Senato'ya sevk etti.

LEV PARNAS KİMDİR?

Lev Parnas, Ukrayna asıllı bir iş adamı. Parnas'ın ismi, Demokratların yürüttüğü soruşturma kapsamında Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani'nin yardımcısı olarak dikkat çekmişti.

Bu hafta başında, Parnas'a ait mektuplar, telefon görüşme kayıtları, USB bellekler ve notlar Trump'ın görevden azli dosyasına eklenmişti.

Parnas'tan elde edilen bilgi ve belgeler, Parnas'ın Rudy Giuliani ile düzenli olarak temas kurduğunu ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky üzerinde 'Biden ailesini soruşturun' baskısı kurulması için çalıştığını gösteriyordu.

Dosyaya giren delillerden birisi de Parnas'a el yazısı ile iletilmiş olan ve "Zelensky'nin Biden'ın soruşturulacağını açıklamasını sağla" yazan bir nottu.

Parnas'a iletilen not

PARNAS RÖPORTAJDA NE DEDİ?

MSNBC'ye konuşan Parnas, "Trump bütün hareketlerimden haberdardı" diye konuştu ve Trump'ın avukatı Giuliani'nin ya da Trump'ın rızası olmadan hiçbir adım atmadığını söyledi:

"Neden Cumhurbaşkanı Zelensky'ye en yakın isimler, İçişleri Bakanı Aksen Avakov ya da eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko benimle görüşsün ki? Ben kimim ki? Onlara benimle toplantı yapmaları söylendi. Bunu hâlâ gizlemeye çalışıyorlar. Ukrayna'da onların [Trump ve Giuliani'nin] işlerini hallediyordum."

Trump'ın avukatı Rudy Giuliani, Ukrayna'ya Biden ailesi konusunda baskı uygulanması faaliyetlerini yürüten kişi olmakla suçlanıyor.

TRUMP NEDEN BIDEN'LERIN UKRAYNA BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKİYOR?

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden, 2014'ten Nisan 2019'a kadar Ukrayna merkezli doğalgaz şirketi Burisma'nın yönetim kurulu üyelerindendi.

Joe Biden ABD Başkan Yardımcısı iken, Ukrayna'nın en üst düzey başsavcısı, Burisma ile ilgili bir soruşturma yürütüyordu. Başsavcı daha sonra görevden alındı.

Trump, Joe Biden'ın görevini kötüye kullanarak başsavcının görevden alınması için Kiev yönetimine baskı uyguladığını öne sürüyordu.

Ancak şu ana kadar Hunter Biden'ın herhangi bir yolsuzluğa karıştığına dair bir delil ortaya konmuş değil.

Ukrayna'da göreve gelen yeni başsavcı Burisma soruşturmasına devam etmiş, BBC'ye yaptığı açıklamalarda "Burisma'da yaşanan yolsuzluklar Hunter Biden yönetim kuruluna dahil olmadan önce yaşanmış. Biden hakkında şüphe yaratacak bir durum söz konusu değil" demişti.


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Anahtar Kelimeler:
Trump azil süreci PARNAS

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