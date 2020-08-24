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Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

DÜNYA HABERLERİ  | 24.08.2020 10:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, ailevi sebeplerden dolayı ay sonunda Beyaz Saray'daki görevini bırakacağını açıkladı.

Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı" ifadesini kullandı.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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