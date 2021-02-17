Trump medyaya karşı sessizliğini bozdu

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla suçlanan ve Senatoda aklanan Trump, Limbaugh'u anmak için Fox News kanalına telefonla bağlandı.

20 Ocak'tan bu yana ilk kez bir televizyon kanalına çıkan Trump, "Amerikan muhafazakarlığının kalbi" olarak tanımlanan ünlü radyo programcısı Limbaugh'u anmakla yetindi.

"O GERÇEK BİR EFSANE"

Geçen yıl akciğer kanseri olduğu açıklanan ve bugün 70 yaşında hayatını kaybeden Limbaugh hakkında, "O gerçek bir efsane. Onun gibi efsaneler pek kalmadı. Pek çok kişi için her gün onu dinlemek adeta dini bir ritüel gibiydi." değerlendirmesini yapan Trump, ünlü sunucunun kendisine her zaman çok destek olduğunu vurguladı.

Konuşmasının bir yerinde 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazandıklarını yineleyen Trump, Limbaugh'un da böyle düşündüğünü söyledi.

"SEÇİM GECESİ YAŞANANLAR UTANÇ VERİCİ"

Seçim gecesi yaşananların "ABD için utanç verici" olduğunu savunan Trump, "Bu ülke insanlarının ne kadar kızgın olduğunu bilemezsiniz, 3. dünya ülkeleri gibi seçim gecesi seçim merkezleri kapatıldı." dedi.

Kendi başına gelenin bir Demokratın başına gelmesi durumunda Demokratların buna isyan edeceğini ileri süren Trump, Cumhuriyetçi Parti içinde böyle bir durumun olmadığını, ancak tabanın güçlü olduğunu belirtti.